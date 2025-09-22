Esta nueva función de Orange te ahorrará un sinfín de llamadas spam

Orange incorporará una nueva herramienta para sus clientes móviles a partir de octubre sin coste adicional. Se trata de 'Llamada visible', un servicio que mostrará en pantalla la identidad de la empresa que contacta con el usuario, incluso si el número no está guardado en la agenda. Con esta medida, la operadora busca aportar más transparencia a las llamadas entrantes y evitar la confusión habitual con los números desconocidos.

La compañía desplegará esta función de manera automática en los dispositivos compatibles. Su puesta en marcha no requiere de ninguna acción por parte del cliente, más allá de disponer de un terminal con tecnología VoLTE activa. De esta forma, se amplía la información que recibe el usuario en cada llamada y se ofrece una capa extra de control sobre quién está al otro lado de la línea.

Cómo funciona 'Llamada invisible'

El servicio se basa en la red VoLTE, un estándar que ya está presente en la mayoría de smartphones actuales. Gracias a esta tecnología, la voz se transmite mediante la red 4G en lugar de usar el 3G, lo que permite añadir información adicional a las llamadas. En este caso, la novedad está en que la pantalla mostrará el nombre de la empresa que está llamando, algo especialmente útil para filtrar posibles intentos de spam o identificar contactos profesionales al instante.

La activación es automática, de modo que todos los clientes con un smartphone compatible recibirán la funcionalidad en cuanto Orange la despliegue. Entre los fabricantes con terminales listos para su uso se encuentran Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO, Motorola, Huawei y otros que incorporan VoLTE de serie. Así, gran parte de la base de clientes de la operadora podrá beneficiarse desde el primer día sin necesidad de configurar nada en el dispositivo.

Para quienes prefieran no utilizarlo, Orange ha previsto un sistema sencillo de desactivación. Basta con enviar un mensaje por WhatsApp al 653 85 00 85 o llamar directamente al 1470, números de atención al cliente de Orange, para solicitar la baja de la función. Si más adelante el usuario cambia de opinión, la reactivación también es inmediata y gratuita, por lo que no hay limitaciones para alternar entre activado y desactivado según las necesidades de cada persona.

La ventaja llegará a todas las tarifas de Orange con móvil, entre las que se encuentran algunas como:

Con este movimiento, Orange se suma a la tendencia del sector de ofrecer soluciones que faciliten la gestión de las comunicaciones diarias. Aunque no elimina las llamadas comerciales, sí permite identificarlas de manera más clara, lo que puede marcar la diferencia en un contexto en el que el usuario cada vez exige más control sobre la información que recibe.