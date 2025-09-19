Orange contraataca a Movistar: todo el fútbol, fibra de 1 Gb, datos ilimitados y hasta Netflix con Prime por solo 45 euros

Esta semana Movistar ha dejado uno de sus paquetes más completos a solo 45 euros. Cuesta 134 euros, pero si eras de DIGI podías obtenerlo con ese precio, ya que el objetivo de la rebaja era robarle clientes de DIGI, uno de sus principales rivales, para debilitarle, al mismo tiempo que aumentaba su masa de clientes. Es algo que anteriormente también hicieron Vodafone y su filial, Lowi, aunque sin combinados con todo el fútbol.

Orange no ha tardado ni 2 días en sacar una oferta equivalente. La compañía de MásOrange ha rebajado uno de sus paquetes más potentes a, también, 45 euros al mes, desde los 126 originales. Al igual que el de Movistar, incluye fibra, dos líneas móviles, fijo y televisión con plataformas, pero, sobre todo, todo el fútbol. Esta vez no solo podrás contratarla si navegas desde una conexión de DIGI, sino también mediante una de Vodafone, las condiciones para acceder a él.

Orange vs Movistar: qué ofrece cada una

Según Joshua Llorach, de BandaAncha, que es quien ha revelado la oferta de Orange, así son sus prestaciones y condiciones:

45 euros al mes durante 12 meses (luego 126 euros al mes)

(luego 126 euros al mes) Fibra óptica simétrica de 1 Gb (2 Gb durante los primeros dos meses) con router Wi-Fi 7

(2 Gb durante los primeros dos meses) 2 líneas móviles 5G+ con datos y llamadas ilimitados

Fijo con llamadas ilimitadas a fijos y 1.000 minutos a móviles

Orange TV con 90 canales y decodificador 4K

Todo el fútbol : 1ª y 2ª división, Champions, Europa y Conference League, Supercopas, Copa del Rey, etc.

: 1ª y 2ª división, Champions, Europa y Conference League, Supercopas, Copa del Rey, etc. Netflix con anuncios

Amazon Prime

Instalación gratuita

Permanencia de 12 meses

Repasemos las de Movistar:

45 euros al mes durante 12 meses (luego 134 euros al mes)

(luego 134 euros al mes) Fibra óptica simétrica de 600 Mb con router Wi-Fi 6

Una línea móvil 5G+ con 60 GB y llamadas ilimitadas y otra línea móvil 5G+ con 5 GB (sin llamadas ilimitadas)

Fijo con llamadas ilimitadas a fijos y 550 minutos al mes para móviles

Movistar Plus+ con decodificador 4K

Todo el fútbol : 1ª y 2ª división, Champions, Europa y Conference League, Supercopas, Copa del Rey, etc.

: 1ª y 2ª división, Champions, Europa y Conference League, Supercopas, Copa del Rey, etc. Ficción Total (cine y series de Movistar)

(cine y series de Movistar) HBO Max

SkyShowtime

Apple TV+

Instalación gratuita

Sin permanencia

Es una oferta relativamente parecida a la de Movistar, pero con cambios que pueden hacer decantarte por una u otra. En términos generales, la de Orange te ofrece más (tiene más velocidad de fibra, datos ilimitados en ambas líneas, más minutos en el fijo, router con Wi-Fi 7 etc.), pero la de Movistar carece de permanencia, algo que siempre result clave, además de tener una plataforma de streaming más y contar con Movistar Plus+.

Elijas, la que elijas, para contratar la de Orange necesitas ser de DIGI o Vodafone. De este modo, se te mostrará un banner al entrar en la web de Orange con un precio exclusivo para ti. En el caso de Movistar, solo es para clientes DIGI.