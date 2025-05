Esta película de amor le robó el corazón entero a una generación, y ahora te lo hará a ti

En 2009, Marc Webb (Spider-Man), hasta entonces conocido por dirigir videoclips, debutó en el cine con una comedia romántica que rompía todas las reglas del género. Y sí, también nos hizo replantearnos nuestras expectativas sobre el amor. Lejos del típico "chico conoce a chica y se enamoran locamente", esta cinta ofrece una mirada sincera y agridulce sobre lo que pasa cuando el amor no va según lo planeado.

Joseph Gordon-Levitt y Zooey Deschanel, amigos desde la adolescencia, le dieron vida a Tom y Summer, una pareja tan incómodamente real como la vida misma. La crítica se rindió ante esta dupla, así como a su mezcla de humor ácido y melancolía: los usuarios le dan una nota de 6,8 sobre 10 en FilmAffinity y puede presumir de tener un 86% de aceptación de los críticos en la web de reseñas Rotten Tomatoes, a lo que se suman las dos nominaciones a los Globos de Oro que obtuvo en su momento. Además, fue todo un éxito en taquilla, pues costó poco más de 7 millones de dólares y recaudó más de 60.

Si crees que es una comedia romántica al uso, es que todavía no la has visto

Tom (Joseph Gordon-Levitt), un joven arquitecto que trabaja escribiendo tarjetas de felicitación, se enamora perdidamente de Summer (Zooey Deschanel), la nueva asistente de su jefe. Sin embargo, ella le deja claro desde el principio que no cree en el amor. Narrada de forma no lineal, con saltos temporales entre momentos felices y dolorosos, la película explora cómo Tom reconstruye su relación para entender en qué momento todo empezó a desmoronarse: desde el enamoramiento, las citas y el sexo hasta la ruptura, las recriminaciones y la redención final. Así que prepárate para ver cómo un romance idílico se transforma en una dolorosa pero reveladora experiencia sobre el amor, las expectativas y la realidad.

Lo que muchos no saben es que parte del guion está inspirado en una historia real: Scott Neustadter, uno de los escritores, confesó que el personaje de Summer está basado en una exnovia que le dejó completamente descolocado tras la ruptura. De hecho, la película empieza con una dedicatoria nada disimulada: "Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia. Especialmente tú, Jenny Beckman. Zorra." Y se quedó tan a gusto.

Sinceramente, no te puedes considerar cinéfilo y no haber visto '(500) días juntos', también conocida por su título original '(500) Days of Summer'. A día de hoy, no se encuentra disponible en el catálogo de ninguna plataforma de streaming, pero tienes la opción de alquilarla o comprarla en Amazon Prime Video, por ejemplo, donde tiene un precio de 2,99 y 7,99 euros, respectivamente. La película tiene una duración de 96 minutos.