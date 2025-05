Estos 4 Samsung Galaxy de gama alta del 2023 también reciben la actualización Android de mayo

Cuando ya estamos entrando en la recta final del mes de mayo, Samsung continúa actualizando los mejores terminales de su catálogo, tanto los más actuales como aquellos que ya llevan unos años en el mercado, con el parche de seguridad de Android más reciente, el correspondiente al mes en curso.

Una buena prueba de ello es que, tal como nos confirman desde el medio SamMobile, el gigante surcoreano ha comenzado a desplegar la actualización Android de mayo en los cuatro integrantes de la familia Samsung Galaxy S23, incluido el Galaxy S23 FE.

Los Samsung Galaxy S23 se actualizan con el parche de seguridad de mayo

Samsung ha empezado a liberar la actualización Android de mayo de 2025 en los Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ y Galaxy S23 Ultra de Corea del Sur con la versión de firmware S91xNKSS6DYE1 y en los Galaxy S23 FE del país asiático con el número de compilación S711S6CYE1 y se espera que esta vaya llegando a los modelos del resto de regiones del globo, incluida Europa, a lo largo de estas próximas semanas.

La actualización desplegada en los Galaxy S23, Galaxy S23+ y Galaxy S23 Ultra tiene un tamaño de descarga de unos 450 MB, mientras que la del Galaxy S23 FE se reduce hasta unos 277 MB y en ambos casos, esta incluye, como no podía ser de otra forma, el parche de seguridad de mayo de 2025, el cual corrige varias docenas de vulnerabilidades relacionadas con la seguridad y la privacidad, solventa un buen número de fallos generales que afectan a la interfaz de usuario y mejora el rendimiento y la estabilidad de los cuatro modelos de la serie Galaxy S23.

Los Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ y Galaxy S23 Ultra llegaron al mercado a principios del 2023, mientras que el Galaxy S23 FE retrasó su salida hasta octubre de ese mismo año y todos ellos se lanzaron con Android 13 y One UI 5 y han recibido la actualización a One UI 7 con Android 15 hace un mes. Asimismo, también deberían actualizarse a One UI 8 con Android 16 antes de que acabe el 2025.

Una vez que esta nueva actualización de seguridad de Android esté disponible en todo el mundo, podrás aplicarla en tu Samsung Galaxy S23 siguiendo el procedimiento habitual: accede al menú de Ajustes de tu smartphone, entra en la sección Actualización de software y pulsa en el botón Descargar e instalar.