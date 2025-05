Uno de los móviles más económicos de Samsung ya está recibiendo la actualización a Android 15 con One UI 7 en Europa

Samsung prometió que iba a desplegar la actualización a One UI 7 con Android 15 en los mejores móviles de su catálogo, tanto los de gama alta como los de gama media, y lo cierto es que el gigante surcoreano está cumpliendo lo prometido, ya que después de lanzar la última versión de su capa de personalización para Android en los Samsung Galaxy S21 FE de Europa, ahora ha hecho lo propio en uno de sus smartphones más recientes y baratos de la serie Galaxy A, el Samsung Galaxy A35 5G.

Los Samsung Galaxy A35 5G se actualizan a One UI 7 en la Unión Europea

Como podemos leer en el medio especializado SamMobile, dos semanas después de lanzarla en Corea del Sur, Samsung ha empezado a liberar la actualización a One UI 7 con Android 15 en los Samsung Galaxy A35 5G del continente europeo.

Esta nueva actualización de software está llegando a los Samsung Galaxy A35 5G de Europa con la versión de firmware A356BXXU4BYDC y tiene un tamaño de descarga que supera los 3,5 GB, así que asegúrate de tener espacio de almacenamiento libre suficiente en tu terminal antes de ponerte a descargarla.

Asimismo, esta actualización del sistema trae a los Galaxy A35 5G europeos el penúltimo parche de seguridad de Android, el correspondiente al mes de abril de 2025. Este parche de seguridad se encarga de subsanar casi 6 decenas de problemas relacionados con la seguridad y la privacidad, de solucionar un buen número de errores generales que afectaban a la interfaz de usuario, One UI, y de mejorar la estabilidad y el rendimiento de este gama media económico del 2024.

Obviamente, esta nueva actualización también incluye todas las novedades de One UI 7, una variante que destaca por contar con una interfaz de usuario rediseñada con nuevos iconos y widgets y páginas separadas para las notificaciones y el panel de Ajustes rápidos, con nuevas versiones de apps nativas como la de Cámara, Galería, Notas o Recordatorios y con nuevas funciones de Inteligencia Artificial (IA) gracias a Galaxy AI.

El Samsung Galaxy A35 5G salió al mercado a principios del 2024 con One UI 6.1 corriendo bajo Android 14 y tras recibir su dosis de One UI 7 y Android 15, se espera que se actualice a One UI 8 con Android 16 antes de que acabe este mismo año.

Si tienes un Samsung Galaxy A35 5G y quieres aplicar esta nueva actualización de software en tu smartphone, lo único que debes hacer es entrar en el menú de Ajustes de este, acceder al apartado Actualización de software y pulsar en el botón Descargar e instalar.