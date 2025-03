Gboard, el teclado de Google, recibe una de las funciones más esperadas por los usuarios

El teclado de Google ha introducido una novedad que facilitará la vida a sus usuarios. Gboard ha implementado definitivamente los botones 'Deshacer' y 'Rehacer' en Android, con los que con simplemente una pulsación podremos eliminar o recuperar la última acción.

Pese a que la función se probó el pasado enero, todavía no había llegado oficialmente a la aplicación de teclado. Ahora ya lo ha hecho, por lo que sus usuarios podrán deshacer o rehacer acciones con un toque, lo que agilizará la escritura enormemente. Para ello simplemente deberán pulsar su icono en Gboard.

Cómo deshacer o rehacer en el teclado

Para acceder a los botones de Deshacer o Rehacer en el teclado de Google para móviles, lo único que debes hacer es abrir el menú de accesos directos del teclado. Este es representado por un icono de cuatro cuadrados situado en la esquina superior izquierda. Una vez allí pulsa el botón Deshacer o Rehacer, según te convenga. El primero tiene el icono de una flecha curvada orientada hacia la izquierda, mientras que el segundo es una flecha curvada exactamente igual, pero que mira hacia la derecha.

Dicha funcionalidad se está implementando de manera gradual en la versión 15.0 de Gboard para Android. Como hemos indicado anteriormente, ciertos usuarios ya podían usarla desde enero, pero en modo de prueba, ya que la gran G estaba comprobando cómo funcionaba. Ahora llegará a todos sus usuarios.

De todos modos, es posible que todavía no puedas utilizarla. Cuando un cambio, novedad o función llega a una plataforma, no suele hacerlo simultáneamente para todos los usuarios, sino que lo hace gradualmente. Es por ello, que si no puedes, no te desesperes, porque lo acabará aterrizando. Igualmente, siempre puedes entrar en la Play Store para descargar la última versión de Gboard, algo que puede actualizar tu teclado e incorporar la funcionalidad.

En cuanto a los usuarios de iPhone, aunque Gboard sea el teclado de Google, y esta compañía sea sinónimo de Android, pueden emplear dicho teclado si lo descargan de App Store. Eso sí, de momento la funcionalidad no ha dado señales de que haya llegado a ella. Lo más probable es que, primero, se asiente en Android y, finalmente, llegue a iPhone.

La introducción de estos botones es una demanda histórica por parte de los usuarios de Gboard, mayoritariamente propietarios de Android, donde viene preinstalado en una gran cantidad de marcas. Si bien otros teclados ya contaban con ellos, el de Google carecía de estos hasta ahora. Gracias a ellos los usuarios podrán deshacer lo escrito, o escribir, mucho más rápido.