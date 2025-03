Ya no necesitas tener una cuenta de Google para usar Gemini

Gemini, la inteligencia artificial de Google, ya no requiere que inicies sesión con tu cuenta de Google para usarla. El chatbot ya permite a sus usuarios comenzar una conversación con él sin necesidad de acceder a su cuenta. Aunque si bien usar la IA así implica limitaciones, puede suponer otras ventajas a nivel de privacidad.

Si accedes a Gemini sin iniciar sesión, solo podrás emplear la versión Gemini 2.0 Flash, que destaca por "obtener ayuda diaria". No podrás usar 2.0 Flash Thinking, Gemini Advanced ni tampoco Deep Research, por ello te encontrarás ante una versión limitada. Eso sí, de este modo Gemini no guardará tu conversación cuando cierres la pestaña.

Ventajas y desventajas de usar Gemini sin tu cuenta

Desde que Gemini era Bard, Google nos pedía iniciar sesión con nuestra cuenta para poder usar la IA. Sin embargo, está dejando de hacerlo. Es posible que, si accedes a Gemini sin iniciar sesión, todavía no puedas usarlo y necesites insertar tus credenciales; no obstante, ya permite usarlo sin registro para varios usuarios, y posiblemente dentro de poco tú también puedas.

La forma más sencilla de acceder a Gemini sin cuenta de Google es mediante una ventana de incógnito. Ya uses Chrome, Firefox o cualquier navegador, si abres una ventana privada, esta se abrirá sin tu cuenta de Google sincronizada, lo que te permitirá acceder a Gemini de forma anónima.

Como hemos indicado, la versión de Gemini sin tener la cuenta sincronizada es más limitada. Solo te permite acceder a la versión Gemini 2.0 Flash, la cual es la versión base de la inteligencia artificial. De todos modos, a no ser que necesites usar el chatbot para tareas más complejas o probar funciones experimentales, tendrás de sobra con ella.

Estas son las diferencias entre cada versión:

Gemini 2.0 Flash : la versión base del modelo de inteligencia artificial de Google. Puede comprender texto, pero también otros tipos de datos y generar imágenes.

: la versión base del modelo de inteligencia artificial de Google. Puede comprender texto, pero también otros tipos de datos y generar imágenes. Gemini Advanced : se trata de una suscripción premium que ofrece acceso a los modelos de IA más potentes de Google, como nuevas funciones experimentales.

: se trata de una suscripción premium que ofrece acceso a los modelos de IA más potentes de Google, como nuevas funciones experimentales. Gemini Flash Thinking : un modelo experimental concreto que permite desglosar solicitudes en una serie de pasos, con mayor capacidad de razonamiento y ofreciendo respuestas más precisas y rápidas.

: un modelo experimental concreto que permite desglosar solicitudes en una serie de pasos, con mayor capacidad de razonamiento y ofreciendo respuestas más precisas y rápidas. Gemini Deep Research: permite realizar investigaciones exhaustivas en línea. Así puede proporcionar informes más detallados, con hallazgos claves y un surtido repertorio de fuentes originales.

Dicho esto, ¿por qué puede ser útil acceder a Gemini sin iniciar sesión? Básicamente por la privacidad. De este modo las consultas no se vinculan a tu cuenta, lo que limita la recopilación de datos personales. Además, te aseguras que las respuestas no se ven influenciadas por tu historial de búsquedas o preferencias. También es útil saber que puedes entrar en Gemini desde un dispositivo público o que no sea de tu pertenencia, sin tener que introducir tus credenciales en este.