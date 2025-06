Geoffrey Hinton, padre de la IA, alerta a todo el mundo: "La gente no sabe lo que se viene"

Geoffrey Hinton, uno de los padres de la inteligencia artificial, ha lanzado una contundente advertencia sobre los riesgos que plantea esta tecnología: "la gente no sabe lo que se viene".

En una reciente entrevista para la CBS, el científico ganador del Nobel comparó el crecimiento de la IA con criar un cachorro de tigre: al principio puede parecer inofensivo, pero puede volverse letal cuando crezca. Afirma que la humanidad está jugando con fuego y no está prestando la atención suficiente a las posibles consecuencias. Para evitar desastres, propone mayor regulación y más recursos para la mejora de la seguridad de la inteligencia artificial.

Advierte de un futuro fuera de control

Hinton estima que existe entre un 10% y 20% de probabilidad de que la IA evolucione hasta el punto de escapar al control humano, cifras parecidas a las que da Musk de una rebelión de robots asesinos controlados por la IA. A su juicio, el ritmo actual del desarrollo es tan acelerado que los sistemas podrían volverse autónomos y tomar decisiones sin supervisión, algo que podría tener consecuencias devastadoras.

Aunque no se muestra rotundamente pesimista, insiste en que los gobiernos y las empresas deben tomarse mucho más en serio los posibles peligros. Afirma que no basta con seguir investigando cómo hacer que la IA sea más potente, hay que dedicar grandes recursos a regularla y hacerla más segura. Por ello propone que las grandes compañías tecnológicas destinen al menos un tercio de su capacidad de cómputo a la investigación en seguridad de IA.

También se mostró crítico con Google. Acusó a su antiguo empleador de dar marcha atrás en su política de no colaborar con proyectos militares relacionados con la inteligencia artificial. Para el científico, la combinación entre presión comercial, falta de regulación y desarrollo militar de la IA resulta una mezcla letal.

A pesar de todo, reconoce que esta tecnología tiene un enorme potencial para el bien, ya que posibilitará desde mejorar la educación hasta ayudar en la lucha contra el cambio climático. No obstante, insiste en que ese potencial positivo no debe cegarnos ante los riesgos: “la gente no sabe lo que se viene”.