Seth Abramson, biógrafo de Elon Musk, estalla contra el millonario: "Es un jefe de mierda, abusivo e ignorante en materia tecnológica"

Seth Abramson es una de las figuras más activas en redes sociales como oposición a Elon Musk, concretamente le presta batalla en su propio territorio: en X. Allí trata de retratar constantemente el tipo de figura en la que se ha convertido en milmillonario, y lo cierto es que está teniendo bastante éxito.

Sin embargo, es cierto que Elon Musk es considerado como un visionario tecnológico cuando realmente no tiene mucha idea sobre tecnología. Lo que ocurre es que se rodea de personas muy buenas en sus campos de conocimiento y les exprime en jornadas laborales extensas que acaban devastándoles.

Así es como se produjo uno de los momentos más memorables en los que se le dejó en evidencia.

Un 'zasca' que sigue vigente

Elon Musk se ha convertido en una figura bastante odiada. Pero en 2024 además uno de los padres de la IA fue capaz de dejarle en evidencia al demostrar que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Yann Lecun, científico jefe de Meta y Premio Princesa de Asturias en el año 2022. Sus aportaciones al mundo de la IA han sido tan importantes que ha formado a científicos de grandes empresas como OpenAI.

Sin embargo, Elon Musk trató de denostarle, asegurando que no había escrito nada sobre IA en los últimos años. Lecun contestó a Musk que "Era un científico, no una persona de negocios o de producto", a lo que Musk trató de dejarle en evidencia diciéndole "¿Cuánta ciencia has hecho en los últimos 5 años?". Cortante, Lecun fue claro con Musk, asegurándole que bastante más que él con un "Más de 80 artículos técnicos desde enero del año 2022 ¿Qué hay de ti?"

El zasca pudo oírse en las cuatro esquinas de X - anteriormente Twitter - por lo que Seth Abramson, el biógrafo de Elon Musk, se hizo eco del mensaje y lo citó con el siguiente comentario:

Musk no es más que el jefe de mierda, abusivo y sorprendentemente ignorante en materia tecnológica de algunos excelentes científicos e ingenieros.

Aunque no es el biógrafo oficial de Elon Musk, Seth Abramson se ha convertido en una figura mediática bastante importante por haber mantenido la mirada siempre fija sobre la figura del hombre más rico del planeta. Le ha seguido en todo momento a través de sus redes sociales y está al tanto de todas las noticias que surgen sobre él, por lo que ha ido configurando una visión holística del magnate que pocas personas mantienen actualmente.