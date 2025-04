Geoffrey Hinton, padre de la IA, cuenta su mala experiencia con Elon Musk: "Empezó a divagar y le dije que me iba"

Existen figuras de relevancia que parecen tener una mente en la que las ideas se agolpan y a las que necesitan darles salida. En ocasiones, para ello necesitan de la ayuda de expertos en la materia que ayuden a concretar esas ideas que en sus primeras fases son abstractas o meros bocetos, antes de erigirse en proyectos firmes y con recorrido.

Lo que no suele ser tan habitual es que esas personalidades reciban un no por respuesta cuando acuden a una eminencia en su campo para que les ayude a definir esos planes. Tal vez Elon Musk no recuerde cuándo fue la última vez que le rechazaron, pero Geoffrey Hinton, uno de los considerados padres de la inteligencia artificial, tiene bien presente el momento en que tuvo que declinar una proposición del magnate dueño de X.

De la encerrona de Musk a la despedida de Hinton

Hinton, ganador junto a John Hopfield del premio Nobel de Física en 2024 por sentar las bases de la inteligencia artificial, recibió una invitación para participar en una llamada con Elon Musk en la que las intenciones de Musk terminaron no siendo las propuestas como excusa para celebrar esa llamada. Hinton dio luz a todo esto en una entrevista concedida en junio del pasado año en el medio “The Globe and Mail”.

Tal como relató el propio Hinton en la entrevista con el medio canadiense, todo se remontaba a dos años atrás, cuando Elon Musk le solicitó tener una conversación acerca de la amenaza existencial, aunque el actual asesor de Donald Trump ocultó por poco tiempo sus verdaderas intenciones: “Hablamos un poco sobre la amenaza existencial. Y luego me preguntó si sería asesor de su nueva empresa, xAI, y le dije que no. Pensó que yo podría estar de acuerdo porque contrató a uno de mis mejores estudiantes como uno de los técnicos allí”, reconocía el científico.

La conversación entre Elon Musk y Geoffrey Hinton no tomó el camino que el CEO de Tesla hubiera deseado y en ese momento su comportamiento se volvió errático, según Hinton, a quien no le quedó más remedio que inventarse otra supuesta cita para una charla con el fin de librarse de Musk: “Tras mi negativa empezó a divagar. Y entonces le dije: concerté una reunión, lo siento, Elon, tengo otra reunión, así que tengo que irme” para dar por zanjado el diálogo.

Cuesta imaginarse el cuerpo que se le quedaría a Elon Musk tras, no solo ser rechazado, sino, además, quedarse a mitad de una disertación en la que su interlocutor era toda una eminencia en el campo de la inteligencia artificial. Del mismo modo, resulta complejo calibrar el punto de deriva que debió considerar Geoffrey Hinton en la conversación para optar por cerrar la llamada con una mentira que él consideraría piadosa, pero que tal vez no haya hecho gracia conocer a Musk, al que se le acumulan los frentes que atajar.