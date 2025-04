Geoffrey Hinton, padrino de la IA, rompe esquemas con su predicción de la IA: "Es realmente una amenaza existencial"

Cada vez se hace más latente el papel que tiene la inteligencia artificial en nuestro día a día y del mismo modo también son cada vez más las personalidades que desde diferentes sectores empiezan a señalar los riesgos de que el desarrollo se produzca sin un marco regulatorio aceptado por gobiernos, desarrolladores y comunidad científica.

Si hay una figura dominante y cuya relevancia está por encima de intereses personales en la materia esa es la de Geoffrey Hinton, considerado uno de los padres fundadores de la inteligencia artificial y galardonado con el premio Nobel de Física junto a John Hopfield en 2024 por su papel en el desarrollo de las redes neuronales artificiales.

Los peligros del desgobierno sobre la inteligencia artificial

Apenas dos semanas después de haber sido galardonado con el premio honorífico que concede el gobierno de Suecia, Hinton concedía una entrevista a Bloomberg News en la que reconocía parte de sus temores acerca de la inteligencia artificial y los extremos a los que puede llegar a exponer a la humanidad: “La inteligencia artificial es realmente una amenaza existencial”, reconocía.

Como padrino de la inteligencia artificial que se le considera, las palabras Geoffrey Hinton toman un peso notable, más si cabe cuando en ellas además de establecer una alerta reconoce que hasta él mismo en su papel de experto en la materia calculó mal los plazos con los que contar para mantener a raya esta tecnología: “Siempre pensé que sería una amenaza a muy largo plazo, pero pensé que pasarían 100 años antes de que tuviéramos cosas realmente inteligentes, 50 años, quizás”, recalculaba sobre la marcha durante su intervención.

No obstante, Hinton ha sabido ver en los últimos tiempos una capacidad desmedida de aprendizaje en la IA que implica una amenaza pueda llegar antes de lo esperado y así lo reconocía en el diálogo como Bloomberg News el pasado mes de octubre: “Creí que tendríamos mucho tiempo para pensarlo, pero ahora creo que es muy probable que en algún momento en los próximos 20 años estas cosas se volverán más inteligentes que nosotros y realmente debemos preocuparnos por lo que sucederá entonces”, apostilló como cierre.

Hilton quiso con estas palabras dar un toque de atención a aquellas personas que continúan creyendo que el avance de la inteligencia artificial no es más que “ciencia ficción” tal como apuntó, para que tomaran nota y consideraran las medidas a tomar como hiciera él mismo con su salida de Google. Todo ello con un objetivo que también han registrado otros expertos en la materia como Max Tegmark y Joshua Bengio de cara a no perder el control sobre la inteligencia artificial y buscar un marco de regulación adecuado. Hacerlo tarde o mal puede tener unas consecuencias difíciles de calcular con exactitud, por lo que anticiparlo al abrigo de voces de expertos como Geoffrey Hinton no parece ser una mala idea.