La gran novedad del próximo Apple Vision Pro es una buena noticia para los usuarios de Mac

El Apple Vision Prooriginal, a pesar de ser una maravilla tecnológica, no ha logrado el éxito comercial esperado, en gran parte por su elevado precio (3.500 dólares en Estados Unidos), su limitada disponibilidad y su peso. Sin embargo, Apple no tira la toalla con su plataforma de computación espacial. Según la última información publicada por el reconocido "filtrador" Mark Gurman en Bloomberg, la compañía de Cupertino está trabajando no en uno, sino en dos nuevos modelos del visor, y uno de ellos trae una novedad especialmente interesante para quienes usan un ordenador Mac a diario.

Un Vision Pro "enchufado" al Mac para una experiencia de menor latencia

Olvídate de los rumores sobre unas gafas ligeras de realidad aumentada conectadas al Mac; ese proyecto, según Bloomberg, fue descartado. En su lugar, Apple estaría desarrollando una nueva versión del Vision Pro diseñada para conectarse físicamente, mediante cable, a un ordenador Mac. Este dispositivo mantendría la pantalla inmersiva del Vision Pro actual, no lentes transparentes.

¿El objetivo de esta conexión cableada? Conseguir un sistema de latencia ultrabaja. Esto es crucial para tareas que no admiten el más mínimo retardo, algo que una conexión inalámbrica total no siempre puede garantizar. Piensa en usar el Vision Pro como un monitor virtual 5K de altísima fidelidad para tu Mac, o en aplicaciones profesionales exigentes como la visualización de imágenes médicas durante una cirugía o el uso de simuladores de vuelo de nivel profesional. Para estos casos de uso, donde la respuesta debe ser instantánea, la conexión física directa marca la diferencia.

Este Vision Pro conectado al Mac no es el único modelo en desarrollo. Apple también trabaja en paralelo en otra versión enfocada en solucionar los dos grandes "peros" del modelo actual: hacerlo más ligero y más barato. El peso actual roza los 700 gramos y puede resultar incómodo en usos prolongados, mientras que el precio lo sitúa fuera del alcance de la mayoría. Reducir el coste será un desafío, especialmente con la sombra de posibles aranceles, ya que el Vision Pro se fabrica en China.

Ambos proyectos (el modelo más asequible y el conectado al Mac) se consideran pasos intermedios hacia la gran visión de Tim Cook: unas verdaderas gafas de realidad aumentada (AR), ligeras, cómodas para llevar todo el día y capaces de superponer información útil sobre el mundo real. Cook, según fuentes internas citadas por Bloomberg, está totalmente volcado en este objetivo. Sin embargo, estas gafas AR aún tardarán "muchos años" en ser una realidad debido a los enormes desafíos tecnológicos pendientes (pantallas, chips, baterías, aplicaciones, coste).

Mientras tanto, Apple sigue explorando vías intermedias, como añadir cámaras con IA a los Apple Watch y AirPods, e incluso desarrollando sus propias gafas con cámara y micrófonos.