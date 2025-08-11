No hay quien supere a Apple: Samsung volvió a ser la segunda marca que más tablets vendió en el segundo trimestre de 2025

Aunque parece una misión prácticamente imposible superar a Apple y a sus iPads en el mercado mundial de tablets, el fabricante coreano Samsung lo sigue intentando trimestre tras trimestre, pero, de momento, tan solo ha conseguido afianzarse en el segundo puesto de este ranking.

Así, un trimestre más, Samsung sigue siendo la marca que más tablets Android vende en el mundo, pero todavía no consigue inquietar al gigante de Cupertino.

Samsung lidera el mercado mundial de tablets Android, pero sigue lejos de Apple

De acuerdo con un reciente informe publicado por la empresa de investigación de mercados IDC, Samsung fue el segundo fabricante que más tabletas vendió en el segundo trimestre del 2025 con un total de 7,2 millones de tablets enviadas en dicho periodo de tiempo, lo que se traduce en una cuota de mercado del 18,7 %.

Ranking de IDC con los cinco fabricantes que más tablets vendieron en el segundo trimestre del 2025 IDC

Asimismo, este estudio también revela que Samsung creció un 4,2% interanual en el mercado de las tabletas y que vendió 0,3 millones de tabletas más que en el trimestre anterior, en el cual envió 6,9 millones de unidades de Galaxy Tab y tuvo una cuota de mercado del 20,3%. Esta menor participación en el mercado respecto al trimestre anterior se debe a que el mercado creció un 13,1% interanual y que dicho crecimiento fue absorbido por todas las marcas de tablets.

Samsung continuó asegurando su segunda posición entre los cinco primeros y creció un 4,2% año tras año con un envío de 7,2 millones de unidades. Junto con proyectos en América Latina que aumentaron el volumen, Samsung ha estado impulsando agresivamente envíos en Medio Oriente y Europa, para competir con otros proveedores importantes.

Eso sí, un trimestre más, el mercado mundial de tablets sigue liderado por Apple, ya que la compañía de la manzana mordida ha vendido 12,7 millones de iPads en segundo trimestre del 2025, lo que supone que consiga una cuota de mercado del 33,1 %. Esto supone un crecimiento interanual del 2,4 % y un incremento de las ventas de tabletas de 0,3 millones de unidades respecto al mismo periodo del año anterior.

El resto de puestos del quinteto de marcas que más tablets venden a nivel mundial están ocupados, en este orden, por Lenovo con 3,1 millones de unidades vendidas y una cuota de mercado del 8,2 %, Amazon con 3,1 millones de unidades vendidas y una cuota de mercado del 8 % y Xiaomi con 2,8 millones de unidades enviadas y una participación en el mercado del 7,4 %.