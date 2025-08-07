Samsung confirma, por error, el diseño y el precio de los nuevos Galaxy Buds 3 FE

Samsung ya ultima los detalles para el lanzamiento de su nuevo gama alta asequible, un Galaxy S25 FE del cual ya conocemos casi todos sus "secretos" y que no llegará solo, ya que la firma coreana también aprovechará este evento para anunciar sus nuevos auriculares baratos, los Samsung Galaxy Buds 3 FE.

Poco a poco vamos conociendo nuevos detalles de los Galaxy Buds 3 FE, ya que si hace unas semanas te mostramos la primera imagen filtrada de estos auriculares, ahora ha sido la propia Samsung la que ha confirmado, por error, tanto su diseño final como su precio.

Los nuevos Galaxy Buds 3 FE llegarán en dos colores y costarán menos de 130 dólares

Como podemos leer en el medio especializado SamMobile, Samsung ha publicado, accidentalmente, la página web de los nuevos Galaxy Buds 3 FE en su sitio web para el mercado latinoamericano.

Aunque dicha página web ya no está operativa, los compañeros del citado medio pudieron acceder a imágenes reales de los Galaxy Buds 3 FE que confirman que estos nuevos auriculares baratos estarán disponibles en dos tonalidades: blanca y gris.

Así lucen los nuevos Samsung Galaxy Buds 3 FE en color blanco SamMobile

Como puedes apreciar en la imagen que te dejamos sobre estas líneas, el diseño de los nuevos Galaxy Buds 3 FE es exactamente el que se había filtrado previamente, ya que apostarán por una estética similar a la de los Galaxy Buds 3 y Galaxy Buds 3 Pro con unas patillas equipadas con un área táctil vertical que te permitirá ajustar el volumen, cambiar entre el modo ambiente y el ANC (cancelación activa de ruido) y controlar la reproducción de música y podcasts.

Asimismo, los chicos de SamMobile también pudieron verificar que los Samsung Galaxy Buds 3 FE llegarán al mercado con un precio oficial de 129 dólares, unos 110 euros al cambio.

En cuanto a las prestaciones de los nuevos auriculares inalámbricos asequibles de la marca de Suwon, es espera que incluyan ANC, seis micrófonos, una batería de mayor capacidad e integración con Galaxy AI, las funciones de IA de Samsung.