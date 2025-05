Los 'hombres mochila' ya están paseando por España: así ayudarán a mejorar Apple Maps

Los 'hombres mochila' de Apple Maps ya están recorriendo algunas ciudades españolas con el fin de capturar imágenes detalladas y mejorar la experiencia con la app de Mapas de la compañía. Han sido avistados recientemente, ya que llevan algunas semanas trabajando para mejorar la opción Look Around y la experiencia general del servicio.

Según informa El Correo, los 'hombres mochila' han sido avistados en las calles de Bilbao. Equipados con mochilas voluminosas que llevan el logo de Apple, estos trabajadores están contribuyendo a la campaña de mejora de Apple Maps en España, que comenzó en marzo y se extenderá hasta julio.

Look Around: la opción de Apple Maps que se beneficia del trabajo de los ‘hombres mochila’ y los vehículos

Al igual que Google con Google Maps, Apple dispone de una flota de vehículos dedicados a fotografiar calles y carreteras. Sin embargo, desde 2018, el gigante de la manzana también utiliza a los 'hombres mochila' para capturar imágenes en lugares de acceso restringido, como parques. Las mochilas están equipadas con cámaras panorámicas de alta resolución, sensores LiDAR, GPS de precisión y unidades inerciales (IMU).

Gracias a estos recursos, Apple logra capturar imágenes de alta calidad y determinar la ubicación exacta de los elementos en ellas, además de estimar el tiempo de desplazamiento entre puntos, ya sea a pie o en coche. La información recogida por los vehículos y los 'hombres mochila' se procesa en los servidores de Apple Maps, donde se corrigen posibles fallos mediante algoritmos.

Aunque los vehículos también participan en la captura de imágenes de 360 grados, los 'hombres mochila' son esenciales para obtener imágenes de áreas que los coches no pueden acceder, como lugares donde está restringida la circulación. Gracias a estas imágenes, se hace posible Look Around, una opción de Apple Maps similar al Street View de Google Maps.

No obstante, esta función no está disponible en todas las ciudades, lo que impulsa la nueva campaña de mejora de Apple Maps. Para saber si puedes usarla, simplemente coloca una chincheta en un punto del mapa; si aparece un icono de prismáticos, podrás explorar esa área como si estuvieras allí desde tu iPhone, iPad o Mac.