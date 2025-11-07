IKEA lanza 21 nuevos productos de domótica económicos para acabar con el caos de las casas inteligentes

El mercado de la domótica no para de crecer, mes a mes, con la llegada de nuevos fabricantes y de dispositivos cada vez más avanzados. Por esta razón, IKEA, la gigantesca cadena sueca de muebles, iluminación y decoración para el hogar, no se quiere quedar atrás en esta carrera y para pelear tú a tú con el resto de marcas acaba de lanzar al mercado un total de 21 productos nuevos de domótica que destacan por su gran relación calidad-precio.

Estos son todos los nuevos dispositivos domóticos presentados por IKEA

En una reciente entrada de su blog corporativo a nivel mundial, IKEA ha anunciado el lanzamiento de una nueva gama de productos domóticos que tiene como objetivo facilitar la entrada de nuevos usuarios en este tipo de tecnología con dispositivos asequibles y sencillos de usar.

Hasta ahora, la tecnología del hogar inteligente no ha sido lo suficientemente fácil de usar para la mayoría de las personas — ni lo suficientemente asequible para que muchos la consideren. Este lanzamiento nos acerca a ayudar a todos a sentirse preparados y seguros para comenzar.

Tal como explica IKEA en su blog, dentro de este nuevo catálogo de productos domóticos se incluyen bombillas inteligentes, sensores inteligentes, controles remotos y enchufes inteligentes y dentro del mismo hay tanto productos nuevos como otros que se han actualizado.

Este lanzamiento tiene como objetivo hacer que la experiencia del hogar inteligente sea mejor y más amplia. Estamos actualizando nuestros productos más apreciados y al mismo tiempo agregando otros nuevos para resolver aún más desafíos cotidianos. Nuestro enfoque se ha centrado en mantener las cosas simples desde la configuración hasta el uso diario, para que sea fácil para las personas iniciar, usar y hacer crecer una casa inteligente.

IKEA también ha confirmado que todos estos dispositivos domóticos son compatibles con Matter, el nuevo estándar universal para hogares inteligentes que ha sido adoptado mayoritariamente por los grandes fabricantes como Google o Amazon, y que, por lo tanto, para integrarlos en tu ecosistema domótico tendrás que tener un hub doméstico inteligente como el DIRIGERA de IKEA, el cual también te permitirá "gestionar y controlar productos inteligentes de otros fabricantes y marcas".

Sin más dilación, te pasamos a enumerar los 21 dispositivos domóticos que ha lanzado IKEA recientemente y para que te sea más sencillo consultar los que más te interesen los organizamos en tres categorías: iluminación, sensores inteligentes y controles remotos y enchufes inteligentes.

Iluminación

La nueva gama de bombillas inteligentes de IKEA te permitirán regular el color en función del momento del día o de tu estado de ánimo IKEA

Dentro de esta categoría, IKEA ha presentado la nueva gama de bombillas inteligentes KAJPLATS, la cual incluye doce dispositivos diferentes que te ofrecen distintas combinaciones de formas, tamaños, niveles de luz y estilos e incorporan opciones tanto para el espectro de color como para el blanco, así como funcionalidad regulable:

E27/E26 – forma de globo estándar, 60 mm de diámetro : * Espectro de color y blanco, 1 055 lm – cambio de color * Espectro blanco, 470 lm – regulable * Espectro blanco, 1 055 lm – regulable * Espectro blanco, 1 521 lm – regulable

: * Espectro de color y blanco, 1 055 lm – cambio de color * Espectro blanco, 470 lm – regulable * Espectro blanco, 1 055 lm – regulable * Espectro blanco, 1 521 lm – regulable P45 E14 – perfil compacto, 45 mm de diámetro : * Espectro blanco, 470 lm – regulable * Espectro blanco, 806 lm – regulable * Espectro de color y blanco, 806 lm – cambio de color

: * Espectro blanco, 470 lm – regulable * Espectro blanco, 806 lm – regulable * Espectro de color y blanco, 806 lm – cambio de color GU10 – foco direccional : * Espectro de color y blanco, 470 lm - cambio de color\ * Espectro blanco, 575 lm – regulable

: * Espectro de color y blanco, 470 lm - cambio de color\ * Espectro blanco, 575 lm – regulable Bombillas decorativas de vidrio transparente – espectro blanco únicamente (atenuables): * E14 – 470 lm vidrio transparente (también disponible como E12 y E17 dependiendo de las estandarizaciones locales) * Globo estándar E27 (60 mm de diámetro) – vidrio transparente de 470 lm * Globo grande E27 (95 mm de diámetro) – vidrio transparente de 810 lm

Sensores inteligentes

El sensor de calidad del aire ALPSTUGA también puede mostrar la hora IKEA

Dentro del segmento de los sensores inteligentes, IKEA ha presentado cinco nuevos dispositivos que pueden detectar movimiento y fugas de agua y medir la calidad del aire y la humedad:

MYGGSPRAY : un sensor de movimiento para uso interior y exterior que enciende la iluminación automáticamente en áreas como entradas, escaleras, garajes o cualquier lugar donde necesite luz manos libres.

: un sensor de movimiento para uso interior y exterior que enciende la iluminación automáticamente en áreas como entradas, escaleras, garajes o cualquier lugar donde necesite luz manos libres. MYGGBETT : un sensor para puertas o ventanas que detecta cuando se abre o se cierra una puerta o ventana y, si está conectado a un sistema inteligente, puede recibir notificaciones en su teléfono. También funciona para espacios como vestidores, donde puede activar o apagar una luz.

: un sensor para puertas o ventanas que detecta cuando se abre o se cierra una puerta o ventana y, si está conectado a un sistema inteligente, puede recibir notificaciones en su teléfono. También funciona para espacios como vestidores, donde puede activar o apagar una luz. TIMMERFLOTTE : un sensor de temperatura y humedad que tiene la capacidad de medir el clima interior del hogar. Tan solo presionando un botón podrás ver la información de la temperatura, seguida de la humedad.

: un sensor de temperatura y humedad que tiene la capacidad de medir el clima interior del hogar. Tan solo presionando un botón podrás ver la información de la temperatura, seguida de la humedad. ALPSTUGA : un sensor de calidad del aire que mide CO₂, partículas (PM2,5), temperatura y humedad para mostrar la calidad del aire de su hogar. Este producto puede mostrar la hora y ha sido diseñado para funcionar junto con purificadores de aire IKEA para un mejor aire interior.

: un sensor de calidad del aire que mide CO₂, partículas (PM2,5), temperatura y humedad para mostrar la calidad del aire de su hogar. Este producto puede mostrar la hora y ha sido diseñado para funcionar junto con purificadores de aire IKEA para un mejor aire interior. KLIPPBOK: un sensor de fugas de agua que es lo suficientemente pequeño como para colocarlo debajo de fregaderos, electrodomésticos u otras áreas de riesgo y que se encarga de detectar fugas y de avisarte de las mismas con un sonido o con una notificación en tu smartphone, aunque para ello deberá estar conectado a un hub.

Controles remoto y enchufes inteligentes

La bombilla inteligente KAJPLATS y el mando a distancia de doble botón BILRESA IKEA

Finalmente, IKEA también ha presentado dos mandos a distancia, uno con doble botón y otro con rueda de desplazamiento, un par de kits de control remoto y un nuevo enchufe inteligente que te muestra el consumo energético del dispositivo al que está conectado:

Mando a distancia BILRESA con doble botón : gracias a este control remoto podrás encender o apagar luces, ajustar el brillo, cambiar de color o activar una escena preestablecida estés donde estés.

: gracias a este control remoto podrás encender o apagar luces, ajustar el brillo, cambiar de color o activar una escena preestablecida estés donde estés. Mando a distancia BILRESA con rueda de desplazamiento : este control remoto te permite encender o apagar luces, atenuar, cambiar de color o controlar un grupo o una escena preestablecida con un simple giro.

: este control remoto te permite encender o apagar luces, atenuar, cambiar de color o controlar un grupo o una escena preestablecida con un simple giro. Kits de control remoto BILRESA (2x) : kits de tres versiones coloridas de los mandos a distancia, en colores verde, rojo y beige. Un kit incluye tres ruedas de desplazamiento y el otro un mando a distancia con botones dobles.

: kits de tres versiones coloridas de los mandos a distancia, en colores verde, rojo y beige. Un kit incluye tres ruedas de desplazamiento y el otro un mando a distancia con botones dobles. Enchufe inteligente GRILLPLATS: este enchufe inteligente te permite controlar lámparas de escritorio o electrodomésticos más pequeños de forma remota y comprobar el uso de energía de estos aparatos. Además, este enchufe también se puede combinar con un control remoto o un sensor de movimiento.

Eso si, de momento, no te podemos desvelar cuáles serán los precios de estos 21 dispositivos domóticos en España, ya que la firma sueca todavía no los ha confirmado, pero tan pronto los sepamos te lo comunicaremos en un nuevo artículo.