A Ikea le sienta bien el boom de la vivienda: roza los 2.000 millones de euros de ventas en España tras crecer un 2,8%

El de Ikea es un negocio íntimamente ligado al de la vivienda. Y como el sector inmobiliario va como un avión en España en cuanto a ventas se refiere, a la multinacional sueca del hogar también le va bien. La compañía ha informado de que, en su año fiscal 2025, logró una facturación de 1.986 millones de euros, un 2,8% más que en el ejercicio anterior. Un incremento que replicó en el volumen de surtido vendido, 164,3 millones de productos, un 2,8% más.

Todos los mercados de Ikea en la Península mostraron crecimiento. En cuanto a penetración, la compañía se mantuvo estable, con alrededor de 50 millones de visitantes al año en sus puntos de venta físicos y 228,3 millones de visitantes en sus canales online (228,1 millones en 2024).

Ikea ha destacado que la compra online continúa afianzándose y representa ya el 27% de sus ventas en España. En concreto, la empresa facturó 536,9 millones de euros en este canal el pasado año, con un crecimiento del 11% respecto al año anterior.

"Ha sido un buen año para nosotros y evolucionamos de forma positiva. Pero más allá de los números, estamos orgullosos porque, a pesar de ser un año de retos en el contexto económico y de consumo, hemos sido capaces de mantenernos al lado de las necesidades de los hogares españoles, impulsar proyectos innovadores y crear empleo de calidad, el 91% de nuestros colaboradores cuenta con contrato indefinido", según Carl Aaby, consejero delegado de Ikea en España.

Ikea ha destacado que el año pasado siguió manteniendo su compromiso de bajada de precios. En concreto, destinó 14 millones de euros a bajar el precio de más de 2.000 productos.

En el año fiscal 2025, la inversión del plan de expansión y crecimiento alcanzó los 90 millones de euros, con una firme apuesta por la omnicanalidad.

Proyectos pioneros

Aaby también ha destacado que ha sido un año marcado por la innovación y la apertura de nuevos horizontes en el negocio con el lanzamiento de proyectos pioneros en el mundo dentro de Ikea, como la plataforma para facilitar la compraventa de productos de segunda mano entre clientes, que está ya disponible en todo el país; e Ikea Home, el marketplace de servicios para el hogar que, tras una primera incursión en Madrid, ya está disponible también en Barcelona.

Respecto al futuro, Aaby reconoce que pasará por la transformación y mucha observación del sector y del contexto. “La distribución y el comercio están sufriendo una importante transformación debido al cambio en las pautas de consumo, el entorno macroeconómico y la irrupción de la IA, que vuelven a cuestionarlo todo. Estamos introduciendo la IA en todos nuestros procesos, paso a paso, tanto internamente como con respuesta a las necesidades de nuestros consumidores. Nuestro compromiso en este sentido es claro, continuaremos desarrollando soluciones que nos permitan seguir siendo cada vez más asequibles para la mayoría de las personas y ser claves en la transformación digital del retail”, concluye.

En términos globales, el Grupo Ingka logró unas ventas de 39.000 millones de euros en el año fiscal 2025, un 1,6% inferiores a las del ejercicio anterior.