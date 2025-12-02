Instagram se suma a la tendencia de abandonar el trabajo en remoto y pide volver a la oficina cinco días por semana en 2026

La pandemia del COVID-19 tuvo un aliado en el trabajo en remoto de cara a mantener la productividad empresarial y la seguridad personal. La posibilidad de que los empleados que tuvieran oportunidad realizasen sus funciones desde sus domicilios concedió un margen tanto para frenar la propagación del virus como la caída de trabajo efectivo y redujo el golpe empresarial de la crisis sanitaria.

Fue una solución que se demostró como válida y cuya presencia como modalidad de trabajo se ha extendido y convencido a quienes la disfrutan, otorgando beneficios a empresas y trabajadores, en especial en sectores tecnológicos y entornos digitales. Pese a ello, en los últimos meses son varias las compañías que han abogado por la vuelta de sus empleados a las oficinas, como es el caso de la firma de banca de inversión JPMorgan.

La pérdida de oportunidades de aprendizaje de los más jóvenes y tratar de agilizar los procesos productivos, así como incentivar un entorno creativo y de mayor colaboración entre empleados, son los argumentos que esgrimen quienes consideran prescindir del teletrabajo y apuestan por la vuelta a la oficina. Una línea de actuación a la que apunta la red social Instagram.

Retomar la senda de la creatividad y el trabajo en equipo desde la oficina

Al menos así se desprende del memorando al que ha tenido acceso la publicación Business Insider y en el que se recogen las ideas que Adam Mosseri, director de Instagram, plantea como líneas de actuación durante el año 2026 para la plataforma de contenido. En ellas, destaca el hecho de que Mosseri requiere a su personal para que regrese al trabajo presencial cinco días por semana a partir del próximo 2 de febrero.

Una idea que Mosseri defiende con su creencia de que el trabajo cercano ampliará las capacidades creativas de los empleados: “Creo que somos más creativos y colaborativos cuando estamos juntos en persona”, recoge la comunicación interna de Instagram. Se trata de una decisión que Adam Mosseri respalda en el ejemplo que percibe de quienes trabajan de forma presencial en las oficinas que la plataforma, dependiente de Meta, tiene en Nueva York.

De igual modo, la medida busca agilizar los procesos creativos dentro de la compañía, tratando de reducir los tiempos de reuniones innecesarias tanto en su desarrollo como en su preparación, algo que el propio Mosseri detalla en el memorando: “Quiero que la mayor parte de su tiempo se concentre en crear excelentes productos, no en prepararse para reuniones”, reconocía a los empleados en su mensaje interno.

La competencia en el universo de las redes sociales es cada vez mayor y el año 2026 va a suponer todo un desafío para las grandes plataformas, cuestión a la que Mosseri trata de dar respuesta con medidas como el regreso al trabajo presencial para mejorar la creatividad y la colaboración: “Estos cambios nos ayudarán significativamente a impulsar Instagram de una manera de la que todos podamos estar orgullosos: con creatividad, audacia y destreza”, expone el máximo responsable de Instagram.

Por tanto, Instagram se une a una tendencia en el sector tecnológico que apunta a recuperar el trabajo presencial en detrimento del teletrabajo. Una opción que durante los últimos seis años ha facilitado la conciliación familiar para muchos empleados que ahora tendrán que volver a una rutina laboral que queda muy lejana en sus pensamientos y que les obligará a reorganizar de nuevo sus vidas mientras la industria solo piensa en vender más y mejor sus productos.