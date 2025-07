iPhone 17 vs iPhone 17 Air: estas serán sus principales diferencias

Este año, Apple quiere probar algo distinto. Tras el intento fallido de los modelos mini y la discreta acogida de los modelos Plus, la compañía va a reorganizar por completo su catálogo con un nuevo dispositivo que —si nada cambia— se llamará iPhone 17 Air. No es un modelo más grande sin más, como ocurría con los Plus; es un iPhone distinto, con identidad propia y diferencias claras frente al iPhone 17.

El iPhone 17 Air será el modelo más delgado jamás creado por Apple, con un grosor que podría situarse entre los 5,5 y 6 milímetros. Además, contará con una pantalla más grande, un diseño completamente nuevo y una sola cámara trasera.

iPhone 17 Air vs iPhone 17: todas sus diferencias

Lo primero que cambiará será el grosor. El iPhone 17 Air apunta a convertirse en el iPhone más delgado que Apple haya fabricado nunca. Se habla de entre 5,5 y 6 mm, una cifra que contrasta con los 8 mm aproximados del iPhone 17. Este detalle marcará por completo su diseño y ergonomía.

También habrá diferencias en la pantalla. Mientras que el iPhone 17 contará con un panel de 6,3 pulgadas, el iPhone 17 Air subiría a 6,6 pulgadas. Ambos tendrían pantalla OLED con tasa de refresco variable, algo que por fin eliminaría los 60 Hz del modelo estándar actual. Y a pesar de ser más grande, el Air sería más delgado y, por tanto, más liviano en mano.

Otro cambio clave estará en las cámaras. El iPhone 17 mantendrá la doble cámara: un sensor principal de 48 MP y un ultra gran angular. Pero el iPhone 17 Air seguiría el camino del iPhone 16e, con una sola cámara trasera, eso sí, de última generación. Todo apunta a que será el mismo sensor principal que usarán los modelos Pro, lo cual es una apuesta interesante y también arriesgada.

Y como ocurre en todo diseño ultradelgado, hay que hacer concesiones. En este caso, la batería será la mayor víctima, tanto, que se volvería a lanzar un mítico accesorio. Se espera que el iPhone 17 Air tenga la menor capacidad de los cuatro modelos, con una autonomía por debajo del iPhone 17. Lo que ganamos en diseño y ligereza, lo perdemos en duración.

Apple quiere que el iPhone 17 Air sea algo más que un modelo intermedio. Un iPhone con una filosofía distinta, donde el diseño ultra fino marque la diferencia. Y este año, por primera vez en mucho tiempo, elegir iPhone no será solo una cuestión de cámara o procesador. También lo será de forma, de grosor, de estilo.