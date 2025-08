Lee Jung-jae, protagonista de 'El juego del calamar', sorprende con su nueva serie: ¡una comedia romántica!

Todavía nos estamos recuperando del final de El juego del calamar, la serie exclusiva de Netflix que concluyó sus andanzas hace tan solo unas semanas tras tres temporadas, pero los que fueran sus máximos protagonistas ya han tenido tiempo de enfrascarse en nuevos proyectos.

Es normal, tras grabar algo pasa después por varios procesos, como el de la edición, posproducción y promoción, y eso antes de hablar de la emisión; lo que no esperábamos es que Lee Jung-jae, quien diera vida al mismísimo Lee Jung-jae, el jugador 456 e innegable pieza principal del juego, fuera a cambiar ahora tan radicalmente de tercio.

Su lado más romántico

Y es que tras casi llegar a acostumbrarnos a verle sufrir, ahora el actor coreano protagoniza una comedia romántica titulada Nice to Not Meet You, que acaba de presentar Prime Video y que promete mostrar una cara totalmente diferente del intérprete.

La serie, dirigida por Kim Ga-ram (Good Partner, Nevertheless) y escrita por Jung Yeo-rang (Doctor Cha), se estrenará en más de 240 países y territorios, incluido el nuestro, a través de la plataforma, con nuevos episodios cada semana, aunque todavía no se ha dado ninguna fecha.

Ni contigo ni sin ti

En esta nueva ficción, Lee Jung-jae da vida a Lim Hyeon-jun, un veterano actor encasillado en el papel de Kang Pil-gu, el protagonista de una exitosa serie de detectives que ya va por su quinta temporada. Aunque su carrera sigue en auge, el personaje sueña con liberarse de esa imagen repetitiva y demostrar su talento en papeles dramáticos más profundos.

La otra gran protagonista es Lim Ji-yeon (The Glory, The Tale of Lady Ok), que interpreta a Wi Jeong-sin, una periodista política galardonada cuya carrera da un giro inesperado cuando es reasignada a la sección de entretenimiento en plena investigación.

A regañadientes, se ve obligada a cubrir el mundo del espectáculo, donde su camino se cruza con el de Hyeon-jun. Lo que comienza como un choque entre dos mundos muy distintos acaba convirtiéndose en una historia llena de humor, ternura e inesperada química.