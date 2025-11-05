Apps
La mejor aplicación para ver la tele en el móvil mejora: ahora incluye 24 nuevos canales
La última versión de TDT Channels mejora su parrilla con la incorporación de nuevos canales como Operación Triunfo, Cocina (RTVE), Villareal CF TV, Uno de GH20 24h, TeleGranada o Bike Channel
Hay muchas aplicaciones para ver la televisión desde el móvil, pero, sin lugar a dudas, una de las más destacadas es TDT Channels, ya que su desarrollador, Marc Vila, la suele actualizar cada cierto tiempo añadiendo nuevos canales a su parrilla y reparando otros que no funcionaban correctamente.
Hoy es uno de esos días, ya que tal como se detalla en el blog de TDT Channels, esta aplicación ha mejorado su catálogo con la incorporación de un total de 24 nuevos canales y con la actualización de casi cinco decenas de ellos.
Así queda la parrilla de TDT Channels tras la última actualización
Marc Vila ha querido dejar claro que llevan 6 semanas trabajando duramente con el objetivo de "mejorar la plataforma para que disfrutéis de una experiencia cada vez mejor" y explica que como durante estas semanas no han podido publicar los listados quincenales, ahora lanzan esta actualización que incluye las altas, actualizaciones y bajas de canales de televisión y radio que se han realizado durante este tiempo.
En primer lugar, la parrilla de TDT Channels se ha actualizado con la incorporación de un total de 24 canales nuevos, los cuales te pasamos a detallar a continuación:
- Operación Triunfo
- Uno de GH20 24h
- Cocina (RTVE)
- Eventos (Mediaset Infinity)
- TeleGranada
- Radio Calima TV
- Agrotendencia
- Mundo Náutica
- Villareal CF TV
- Bike Channel
- Tagesschau24 Alemania
- WDR Westdeutschen Alemania
- HR Hessenschau Alemania
- SR Saarland Alemania
- BR Bayerischer Alemania
- WIPR Puerto Rico
- Noticias Univision USA
- A24 Argentina
- Crónica TV Argentina
- El Nueve Argentina
- Red Uno de Bolivia
- RedeTV! Brasil
- TV Cultura Brasil
- ServusTV WetterPanorama
Asimismo, TDT Channels también ha actualizado su parrilla de canales de radio con la llegada de tres nuevas emisoras:
- Radio Osasuna
- Radio 6 Tenerife
- Radio Inter Madrid
Además, de las incorporaciones al catálogo de canales de TV, TDT Channels también ha actualizado o reparado otros 47 canales que ya formaban parte de su parrilla:
- Castilla-La Mancha Media
- Telemadrid
- LaOtra
- TVG Europa
- Aragón Deporte
- Huelva TV
- Navarra TV
- betevé
- Noroeste TV
- Visión 6 TV
- Cádiz CF TV
- Popular TV Murcia
- Teleonuba
- CanalCosta
- Condavisión
- TV Almassora
- Anove TV
- Canal 4 Tenerife
- TG7
- TV Carmona
- Canal 4 TV Mallorca
- Canal Luz Televisión
- El País
- El Confidencial
- CNN Internacional
- ATV Andorra
- Sport Italia
- La7 Italia
- Medi1 TV Marruecos
- BUZZR TV USA
- Miami TV
- Bolivia 7.1 TV
- Bolivia 7.2 TV
- Canal Capital Colombia
- ABC TV Paraguay
- TV Perú
- TV Perú Noticias
- Canal IPe Perú
- Panamericana Perú
- Willax Perú
- La Tele Tuya Venezuela
- Quiero TV Mexico
- Trinidad and Tobago Television
- Nippon News TV Japón
- NHK World Japón
- United Nations TV
- CBN USA
Por supuesto, TDT Channels también ha actualizado o reparado estas 29 emisoras de radio:
- Radio Carnaval Tenerife
- Activa FM
- La Mega FM
- MuyBuena
- Bikini FM
- Esencia FM
- Gold FM
- RockStar
- La Flamenca
- La Que Suena
- La Indie
- Motiva
- Comboi
- Litoral FM
- Litoral Oro
- Onda Medina
- Guateque FM
- Cassette FM
- Radio Malibú
- Onda Cero Noroeste
- Cadena Dial Zafra-Río Bodión
- Onda Medina
- Elixir FM
- SER Salamanca
- Ràdio Vilamajor
- Inforadio UCM
- Vale Radio
- Bizkaia Irratia
- Amor FM México
Como no todo van a ser incorporaciones y actualizaciones, esta app de canales de TV y radio también ha eliminado algunos canales de televisión y algunas emisoras de radio, las cuales desaparecen de la parrilla de TDT Channels:
Televisión
- A1 Padel 24h
- Fitel Television
- Sonus FM Alemania
- La7d Italia
- MsMotor TV
- NET Channel Perú
- Trece Paraguay
Radio
- Radio Teide
- Onda Ocio
- Círculo de Bellas Artes Madrid
- Vinx FM
Si utilizas la versión web de TDT Channels ya podrás ver todos los nuevos canales de TV y radio que se han añadido, mientras que si usas su aplicación para Android tendrás que comprobar que la app está actualizada a su última versión revisando si hay actualizaciones pendientes en la Google Play Store.
✕
Accede a tu cuenta para comentar