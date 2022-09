8 apps y webs de streaming para ver películas y series gratis de forma legal

Tras dos años en los que el crecimiento del sector del streaming fue extraordinario, este 2022 está presentando claros signos de agotamiento. Las principales plataformas han reaccionado aplicando, o planeando hacerlo, subidas de precios y nuevas modalidades de pago que incluyan publicidad en los contenidos. Los usuarios, por su parte, lo han hecho reduciendo sus suscripciones, lo que este año le ha supuesto a Netflix, principal plataforma de streaming, la pérdida de suscriptores por primera vez en una década.

Otra razón que no suele mencionarse es la existencia de alternativas gratuitas. No son tan conocidas ni tan glamourosas como Netflix, HBOMax, Prime Video o Disney+, pero están repletas de contenidos interesantes que pueden verse en cualquier lugar y dispositivo, mediante app o versión web con el peaje de la publicidad. Repasamos las opciones que tiene el usuario para ver películas y series de forma legal en streaming sin tener que gastar ni un euro en tarifas.

Rakuten TV

Enfocada al alquiler pero con una selección de películas, series y canales gratuitos bastante amplia, con títulos recientes y otros no tanto. A los contenidos gratuito se accede de forma sencilla a través de la pestaña gratis en el menú superior de la web o en la app. La sección muestra películas, series y canales clasificados por géneros, también un espacio dedicado al cine español y ni siquiera es necesario registrar un usuario para visualizarlos. El visitante encontrará desde títulos como “Babadook”, “The Ring”, “Rec”, “Truman” o “Dune” a series de la BBC como “Orgullo y prejuicio” o “Norte y Sur”, entre muchas otras.

Pluto TV

Esta plataforma, disponible en web y como app, con anuncios también es completamente gratuita y no requiere de registro para su uso. Permite acceder a películas y series emitidas en directo y organizadas por canales, alrededor de cien, como si se tratara de emisiones convencionales de TV y también contenido bajo demanda. No vas a encontrar los últimos éxitos de taquilla, pero sí una amplia variedad de contenidos con secciones dedicadas a la televisión retro, contenidos hechos en España, MTV o infantil, entre otros, además de películas y series. Desde películas como “Gosht in the sell” o “La decisión de Sophie” a series como “Curro Jiménez”, “Sin tetas no hay paraíso” o “Star Trek Discovery”

YouTube

La plataforma de vídeo más usada del mundo no necesita ninguna presentación. Pese a su lucha continúa contra el uso de material con derechos de autor, a estas alturas del siglo XXI hay muchas películas del XX subidas a la plataforma cuyos derechos de autor han expirado y su presencia en YouTube es completamente legal. Una buena guía para localizar este tipo de contenido se puede encontrar en la web legalmentegratis.com. ¿Qué encontrarás? Mucho cine clásico, lógicamente. Desde “Metropolis” a “Rashomon” pasando por “El tercer hombre” o “Rebeca”. También serie B como “Bad Taste” y “La Noche de los muertos vivientes”, por ejemplo.

PLEX TV

Como Rakuten TV, Plex TV ofrece emisiones de canales en directo y contenidos bajo demanda que pueden consumirse de forma gratuita. Dispone de una biblioteca con más de 20.000 películas y series. Requiere registro y, en el caso de querer optar por el servicio de pago incluye una opción de una sola cuota “para toda la vida” bastante económica. Disponible en web y app.

RTVE Play

Una de las mejores opciones dado que echa mano del extenso catálogo de la televisión pública. Hay películas y series de todas las épocas que no requieren registro para verlas, aunque hacerlo permite la descarga para su visualización offline. El cine y las series españolas tienen una gran presencia en esta plataforma, pero también muchos títulos recientes y clásicos imperecederos de otros países que han sido emitidos por RTVE en algún momento. Todo el contenido está disponible para todos los usuarios a través de la web y de la app. Pueden encontrarse series como “Downton Abbey”, “El colapso” o “Sherlock” y películas como cine español clásico y reciente así como “La noche más oscura” o “The queen” entre muchas otras, además de abundante cine español tanto clásico como más reciente. Probablemente, la plataforma de streaming gratuita con mejor catálogo.

EFilm

Efilm presenta dos diferencias importantes frente al resto de plataformas de streaming comentadas en este artículo. El registro no se realiza a través de la web, sino que el interesado debe solicitar sus credenciales en la biblioteca más cercana. No dispone de app, aunque se puede usa en móvil y Tablet desde el navegador. Su catálogo está repleto de cine y series no muy populares, pero, como se solía decir hace años, de interés cultural.

Tivify

Se trata de una plataforma, web y app, que agrupa la mayoría de canales de televisión convencionales para su consumo a través de Internet. Lo que le gana un hueco en esta lista como plataforma de streaming gratuita es la opción, disponible en el plan gratuito del servicio, de poder acceder a cualquiera de los contenidos emitidos en los últimos siete días, lo que permite al usuario seguir los últimos episodios de una serie o recuperar una película y verla a su ritmo siempre y cuando no haya transcurrido una semana desde la emisión. Esta opción está limitada a RTVE y canales autonómicos. Para extenderla al resto de canales, es necesario suscribirse.

Crunchyroll

Esta plataforma está dirigida a los aficionados al anime. Requiere registro para ver los contenidos de forma gratuita y con publicidad y cuenta con un servicio de pago que la evita. Su aspecto es algo anticuado, pero cuenta con una nueva interfaz en fase beta a la que se accede con un par de clics, una vez en el servicio. El contenido es mayoritariamente series anime, en su mayor parte disponibles en la modalidad gratuita, pero también cuenta con una sección de noticias y foros donde los usuarios pueden encontrarse. Disponible por web y como aplicación.