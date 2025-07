Microsoft se adelanta a Perplexity y OpenAI: así es el nuevo 'Modo Copilot' que transforma a Edge en el navegador con IA más potente

Microsoft ha presentado el nuevo Modo Copilot en su navegador Edge, una función experimental que cambia cómo los usuarios interactúan en Internet. Este modo convierte a Edge en un asistente digital que no solo responde a preguntas, sino que ayuda activamente a realizar tareas, organizar información y navegar más rápido. Todo se gestiona desde una única interfaz donde el usuario puede escribir o hablar a la inteligencia artificial para que esta se ponga manos a la obra.

Gracias a esta integración, ya no resulta necesario saltar de una pestaña a otra ni copiar información entre páginas. El usuario puede pedirle al navegador que compare precios entre diferentes webs, compre billetes de avión, traduzca textos, reserve pistas de pádel o genere una lista de pódcast sobre un tema concreto. Además, no deberá cambiar de ventana o instalar extensiones adicionales. Puedes probar el Modo Copilot desde este enlace.

Todo lo que podrás hacer con Modo Copilot

Tiene una interfaz compatible con texto y voz que sirve para buscar, hacer preguntas, ejecutar acciones o interactuar con el navegador como si fuera un ayudante personal. Si tienes varias pestañas abiertas, puedes pedirle que las lea, las resuma o las compare por ti. Por ejemplo, si estás planeando un viaje, puedes abrir tres páginas con hoteles diferentes y pedirle que te diga cuál tiene la mejor relación calidad-precio.

También puedes usarlo para automatizar tareas cotidianas: convertir divisas o unidades de medida, redactar un correo, crear listas enumeradas, traducir páginas web enteras o extraer los puntos clave de un documento largo. Incluso, si estás investigando un tema, puedes pedirle que te organice la información, sugiera próximos pasos o genere una lista de ideas basadas en lo que ya has consultado.

El asistente se muestra en un panel lateral que no interrumpe lo que estás viendo. Además, puedes abrirlo en cualquier momento pulsando Alt + C o haciendo clic en el icono de Copilot. Todo el sistema es opcional y completamente configurable: puedes decidir si quieres que tenga acceso a todas tus pestañas, solo a la actual, o a ninguna, y siempre verás indicadores claros cuando Copilot esté funcionando. Si te cansas de él, puedes desactivarlo.

Ni ChatGPT ni Perplexity cuentan con una función así integrada en un navegador. Si bien el nuevo modo agente de ChatGPT también puede reservar vuelos o ejecutar tareas al estilo del Modo Copilot, se ejecuta en el propio ChatGPT, no en un navegador. Con este lanzamiento, Microsoft busca que los usuarios deleguen tareas repetitivas y complejas en una IA que entiende el contexto, actúa con precisión y libera tiempo. En definitiva, quiere sea tu copiloto.

Por ahora, el Modo Copilot está disponible gratis por tiempo limitado en Edge para Windows y macOS. Eso sí, Microsoft no ha especificado el plazo del tiempo durante el que está gratis. Lo más probable es que próximamente resulte necesario una suscripción a Copilot Pro, la versión de pago de la IA (22 euros al mes), o que ciertas funciones solo estén disponibles para dicha versión.