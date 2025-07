Microsoft Teams se reinventa con su mayor actualización de productividad: así son los nuevos hilos, los flujos de trabajo con emojis y mucho más

Microsoft Teams acaba de lanzar 5 funciones clave para mejorar la productividad general. Dichas funciones facilitan tanto la comunicación como la automatización interna. El resultado es un entorno más organizado y eficiente.

En resumen, introduce hilos en los canales, permite múltiples reacciones emoji por mensaje y habilita flujos automáticos activados por dichos emojis. Estas herramientas conectan mejor a los equipos y reducen el trabajo manual sin perder flexibilidad ni claridad.

Hilos de conversaciones

La primera novedad son los hilos (threads) de los canales. Cuando alguien responde a un mensaje específico, esa respuesta queda agrupada en un hilo separado. Esto mantiene el canal principal limpio y permite seguir el contexto sin distracciones. Además, los administradores pueden marcar un tema en un hilo como relevante para que vuelva al flujo principal si requiere visibilidad general.

Los hilos de Teams prometen cambiar cómo usamos el programa Microsoft

Además, dentro de la ventana 'Chats', tendrás un pequeño apartado titulado 'Hilos seguidos' (Followed Threads) para acceder a todos en los que has sido mencionado o en los que has participado.

En 'Hilos seguidos' podrás acceder a todos Microsoft

Múltiples reacciones por mensaje

Hasta ahora Teams solo permitía una única reacción por mensaje. Ahora, cualquier miembro puede añadir varias reacciones a una publicación. Esto abre la puerta a una expresión más rica: por ejemplo, un ✅ para aprobar algo y un 🔁 para indicar que se va a revisar más adelante. Todo ello sin sobrecargar el chat con respuestas redundantes. Es una forma rápida de comunicar estado, emoción o acuerdo a la vez.

Podrás reaccionar con varios emojis Microsoft

Automatizaciones con emojis

La tercera gran mejora conecta Teams con Power Automate. Ahora se pueden crear flujos de trabajo que se disparan al reaccionar con un emoji concreto. Por ejemplo, si marcas un mensaje con un 🛠️, puedes activar automáticamente un flujo que cree una tarea en Planner o envíe una alerta a otro canal. Eso convierte una simple reacción en una acción sin salir de Teams ni escribir código.

Ciertos emojis iniciarán acciones Microsoft

Comandos de corte

Los comandos de corte te posibilitarán realizar ciertas acciones insertando ciertos comandos en la barra de escritura. Por ejemplo, saltar a otro canal o insertar determinado GIF.

Escribe el comando para realizar la acción Microsoft

Atajos de teclado

Puedes crear tus propios atajos de teclado para, como en el apartado anterior, realizar las acciones que determines.