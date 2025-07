Una novia virtual que se desnuda y un panda racista que quiere quemar escuelas: la nueva polémica de Grok, la IA de Elon Musk

Una novia digital que se desnudará para ti, si le muestras el suficiente afecto, y un panda racista que sueña con quemar escuelas. No es el inicio de un chiste negro, sino las novedades de Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk. Concretamente, se trata de los primeros dos "acompañantes" de la IA.

Grok ha añadido una función para sus suscriptores de pago que se llama "acompañantes". Se trata de avatares virtuales que actúan de una forma determinada, por la que tienen su propia personalidad. Es esta personalidad la que ha resultado muy polémica, tanto en Ani, la novia digital, como en Rudy, el panda rojo.

La nueva polémica de Grok

Quienes tengan la suscripción Super Grok, que cuesta en torno a 25 euros al mes (30 dólares), pueden acceder a ciertas funcionalidades especiales de Grok, la IA de Elon Musk. Posiblemente la más importante sea Grok 4, la última versión del chatbot, que resulta más inteligente, estable, rápida y razona con mayor lógica.

Sin embargo, también tenemos los "acompañantes". Hablamos de avatares digitales que interactúan contigo y responden de una forma u otra cuando conversas con ellas. Ya hay dos:

Ani : es una novia digital. Es rubia, viste de negro y tiene coletas. Está programada para mostrar afecto por ti, tanto que, si rellenas cierta barra de afecto, se desnudará parcialmente.

Rudy: es un panda rojo. Es amable y resolutivo, menos cuando se transforma en Bad Rudy, su álterego malvado.

Ani está atenta contigo y puede mostrarte contenido HSFW (Not Safe For Work = No apto para trabajo), o sea, contenido erótico. Un amplio sector de la opinión pública la ha criticado por implementar estereotipos sobre la sumisión emocional, ya que para acceder a su contenido NSFW resulta necesario rellenar su barra de afecto. Otras voces críticas han declarado que hace negocio con la soledad digital y fomentar la cosificación femenina.

Por otro lado, el panda Rudy es un personaje amigable, pero todo se descontrola cuando se transforma en Bad Rudy. Su némesis malvada al que, tal y como describe Amanda Silberling en TechCrunch, le parece buena idea quemar escuelas y tiene una vertiente antisemita en la que incita al usuario a provocar el caos en sinagogas.

Lo cierto es que Grok no para de saltar en polémicas. La semana pasada un cambio en su programación provocó que no parase de llamarse a si mismo "MechaHitler". Todo ello se une a la reciente dimisión de Linda Yaccarino como CEO de X, la red social anteriormente conocida como Twitter, que, al igual que Grok, es gestionada por xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk.