Si buscas un reloj deportivo para preparar hasta un triatlón, este Garmin con GPS tiene casi 150 euros de rebaja

Si estás entrenando para realizar una carrera de larga distancia o incluso un triatlón, contar con un reloj inteligente adecuado puede marcar la diferencia. En ese sentido, el Garmin Forerunner 255 es uno de los más vendidos, y no por casualidad. Pero lo mejor ya no solo son las funciones que ofrece, sino que hoy puedes conseguirlo más barato con descuento.

Este reloj de Garmin es uno de los más vendidos de la marca y tiene un precio recomendado de 349,99 euros, el cual podemos dejar ahora en el pasado gracias a un descuento de casi 150 euros, pues se queda por tan solo unos 203,99 euros en Amazon. También está disponible en PcComponentes por unos 215,99 euros y en MediaMarkt por unos 224 euros, al igual que en El Corte Inglés.

Compra el reloj deportivo Garmin Forerunner 255 con un descuento del 42%

Garmin Forerunner 255 Garmin

El Garmin Forerunner 255 es mucho más que un reloj inteligente, se trata de un modelo deportivo pensado para llevar nuestro entrenamiento al siguiente nivel, sin importar cuál sea la modalidad que practicamos. Su elegante diseño nos permite llevarlo en cualquier momento del día sin desentonar demasiado, incluyendo reuniones o cenas, y al tener un ligero peso de 49 gramos apenas notaremos que lo llevamos puesto.

La resistencia es una de las grandes virtudes de la mayoría de relojes Garmin, y este modelo no iba a ser la excepción. Incorpora una pantalla AMOLED transflectiva de 1,3 pulgadas que ofrece buena visibilidad en cualquier situación, además de que está protegida por un vidrio Corning Gorilla Glass 3 y un bisel de polímero reforzado para garantizarnos una mayor durabilidad.

Por otro lado, dispone de GPS multibanda para brindarnos una gran precisión incluso en entornos difíciles, como por ejemplo zonas urbanas con edificios altos, con mucha multitud o bosques en los que la cobertura sigue siendo una leyenda. También nos da acceso a más de 30 perfiles deportivos, incluyendo métricas avanzadas para llevar a cabo actividades como un triatlón. Porque sí, nos muestra la carga de entrenamiento, el tiempo de recuperación o nuestro estado de forma física, entre otras cosas.

Pero no solo es muy completo en el apartado deportivo. Gracias a todos los sensores que lleva integrados, podemos realizar análisis precisos de nuestra frecuencia cardíaca, nivel de sueño, estrés diario, ciclo menstrual y mucho más. Vamos, que el apartado de salud no se queda atrás. Y por si no fuese suficiente, tiene una función Body Battery que es muy interesante, ya que estima nuestros niveles de energía en tiempo real, dándonos a conocer cuándo es el mejor momento del día para ir a entrenar.

Otro de los puntos fuertes de este smartwatch es su autonomía. Llega a aguantar hasta 14 días en modo smartwatch y hasta 30 horas con el modo GPS activado. Todo esto sin renunciar a funciones inteligentes como recibir notificaciones de nuestro smartphone, controlar la música o pagar con Garmin Pay directamente desde la muñeca.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.