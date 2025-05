Este patinete eléctrico te hace olvidar el coche: rápido, estable y con buena autonomía

Las grandes ciudades tienen muchas cosas buenas, pero ninguna de ellas tiene que ver con el tráfico o con la facilidad para aparcar. De ahí que ciertas alternativas eléctricas hayan ido ganando terreno rápidamente, tanto en forma de bicicleta como en forma de patinete. Y es que, quién nos iba a decir que a nuestros años nos íbamos a montar en un patinete para ir a trabajar, pero así son las cosas y, todo sea dicho de paso, es una alternativa muy cómoda al coche y al transporte público.

Pero no todos los patinetes eléctricos son iguales. Algunos están pensados para trayectos más cortos, otros no ofrecen una gran estabilidad cuando te ves encima de ellos, otros no justifican su precio... Y sí, también hay otros como este iScooter i10 Pro que logran el equilibrio perfecto entre potencia, comodidad, estabilidad y autonomía. Aunque, según hemos podido comprobar en la web oficial, este modelo tiene un precio recomendado de 519 euros, nosotros lo podemos comprar rebajado. De esta manera, nos estaremos ahorrando 135 euros respecto a su precio oficial y, además, el enviarlo desde España, lo tendremos en casa en un par de días.

iScooter i10 Pro: el placer de moverse sin atascos ni agobios

Está claro que si hay patinetes que cuestan 200 euros y otros que casi alcanzan los 1000, es porque la diferencia es abismal entre ellos en prácticamente cualquier apartado. Esta vez estamos ante un modelo de gama media-alta, de ahí que se vea como un patinete robusto, hecho para aguantar y para durar. Tiene una plataforma ancha para que puedas acomodar ambos pues y unas ruedas neumáticas de 10 pulgadas que se moverán con suavidad por cualquier tipo de terreno. También cuenta con un sistema de doble suspensión delantera y trasera, una característica que marca la diferencia a la hora de enfrentarse a baches, adoquines mal puesto o pequeños bordillos.

Este modelo tiene una pantalla LED donde puedes consultar de un vistazo la velocidad, el nivel de batería o el modo de conducción que estés utilizando. El patinete tiene un motor sin escobillas de 800 W y, aunque es capaz de alcanzar los 45 km/h, viene limitado a 25 km/h por defecto, con el objetivo de atenerse a la normativa vigente. Gracias a este motor puede superar pendientes de hasta 15º de inclinación sin problema. Viene con 8 modos de conducción entre los que podrás elegir en función del momento. Esta variedad de modos te permitirán adaptar la respuesta del patinete a diferentes situaciones, ya sea un trayecto tranquilo de vuelta a casa o recorridos en los que busques una mayor aceleración.

Aunque es una cifra que dependerá de factores como el peso del conductor o la complejidad del trayecto, el iScooter i10 Pro ofrece hasta 60 km de autonomía, una cifra que solo podemos ver en modelos más caros. Es una autonomía que, junto a otros datos, podrás controlar a través de la app iScooter, que está disponible tanto para dispositivos iOS como Android. Y, para mayor seguridad, viene con un sistema de freno dual, con un freno E-ABS y un freno de tambor trasero. También tiene luces LED delanteras y traseras, reflectores, un timbre y hasta intermitentes para que no nos puedan echar nada en cara.

Ya ves que se trata de un patinete que cumple con la normativa urbana vigente y que está diseñado para el entorno urbano. Además, para facilitar su guardado y su transporte, se pliega en segundos. Es una alternativa ideal para trayectos diarios, para hacer recados puntuales o, simplemente, para moverte con libertad por la ciudad. Ahora que está de oferta aumenta su atractivo y, la verdad, con estos precios uno si se plantea mover el coche en el día a día.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.