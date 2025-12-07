Un nuevo estudio revela que las hormigas jóvenes enfermas prefieren la muerte antes que contagiar a la colonia

El mundo animal no deja y posiblemente, nunca deje de sorprendernos. Un nuevo estudio ha mostrado que las hormigas jóvenes, cuando enferman, emiten señales químicas que provocan que sus compañeraslas eliminen para proteger a la colonia. Los investigadores observaron que estos insectos sociales liberan un olor específico que funciona como una señal de alerta y pidiendo una especie de eutanasia, provocando una respuesta inmediata en las obreras sanas, que atacan y matan a las enfermas.

El comportamiento fue documentado en colonias donde las hormigas jóvenes habían sido infectadas experimentalmente. Al detectar el olor, las obreras reaccionaban de manera agresiva, eliminando a las enfermas antes de que pudieran transmitir patógenos. Los científicos interpretaron este mecanismo como una estrategia de defensa colectiva, que prioriza la salud de la colonia frente a la supervivencia individual.

Las hormigas utilizanferomonas para comunicarse y coordinar sus acciones. En el caso de las enfermas, el olor liberado es una alerta que señala sumal y debilitado estado. Las obreras responden eliminándolas, incluso si son jóvenes y aún no han contribuido plenamente al trabajo de la colonia. Este sacrificio asegura la supervivencia del grupo en su conjunto.

La colonia por encima del individuo

El hallazgo aporta nuevas pruebas sobre cómo los insectos sociales que acostumbran a vivir en colmenas y colonias priorizan la salud colectiva frente al individuo. El estudio muestra que las hormigas no solo detectan la enfermedad, sino que también cuentan con un sistema químico de alerta que desencadena una respuesta inmediata y letal.

Los hormigueros son "un lugar perfecto para que se produzca un brote de enfermedad porque hay miles de hormigas arrastrándose unas sobre otras", explicó a la agencia AFP Erika Dawson, ecóloga del comportamiento del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria y autora principal de un nuevo estudio.

Cuando las hormigas obreras adultas contraen una enfermedad que puede propagarse por la colonia, abandonan el nido para morir solas. Pero, las hormigas jóvenes conocidas como pupas todavía están atrapadas dentro de un capullo lo que hace imposible su distanciamiento del resto. Aquí es donde aparecen las señales químicas para que otras las eliminen.

Luego, las hormigas obreras adultas se reúnen, retiran el capullo, "hacen agujeros en las pupas e insertan veneno", dijo Dawson. El veneno actúa como desinfectante y mata tanto al patógeno que amenaza la colonia como a las pupas. "Si bien es un sacrificio, un acto altruista, también es en su propio interés, porque significa que sus genes sobrevivirán y se transmitirán a la siguiente generación", concluyó Dawson.