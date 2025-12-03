El ADN cambia lo que sabíamos sobre la llegada del ser humano a esta región aislada del planeta

Un nuevo estudio genético ha revelado que los primeros humanos llegaron a Australia hace unos 60.000 años siguiendo dos rutas distintas desde el sudeste asiático. El hallazgo reescribe uno de los capítulos más antiguos de la historia humana y demuestra quenuestros antepasados ya dominaban la navegación miles de años antes de lo que se creía.

El trabajo, liderado por el arqueólogo y genetista Martin Richards de la Universidad de Huddersfield en Reino Unido, analizó casi 2.500 genomas mitocondriales de poblaciones indígenas de Australia, Nueva Guinea, Oceanía y el sudeste asiático.

Los resultados, publicados en Nature Communications Biology, indican que las primeras migraciones no fueron una única travesía, sino dos oleadas paralelas que coincidieron en la antigua masa continental de Sahul, cuando el nivel del mar era mucho más bajo que el actual.

Dos caminos hacia un nuevo continente

La primera de ellas, conocida como ruta meridional, partió del territorio de Sundaland (la actual Indonesia y Timor Oriental) y llegó al norte de Australia a través de Malasia, Java y Timor. La segunda, o ruta septentrional, siguió un arco de islas que conectaba Filipinas y Sulawesi con Papúa Nueva Guinea, alcanzando finalmente la costa norte del continente australiano.

El análisis genético sitúa ambas migraciones hace unos 60.000 años atrás, lo que apoya la llamadacronología larga del poblamiento de Australia, frente a teorías anteriores que situaban la llegada entre 45.000 y 50.000 años.

Según los investigadores, cerca del 64 %de los linajes genéticos actuales de los australianos indígenas provienen de los grupos que tomaron la ruta sur, mientras que el 36 % restante se originó en los que viajaron por el norte. Además, algunos de esos primeros colonos continuaron su expansión hacia el archipiélago de Bismarck y las Islas Salomón, lo que muestra una sorprendente capacidad de adaptación y exploración marítima.

Los científicos combinaron los datos genéticos con evidencias arqueológicas y climáticas para reconstruir este viaje prehistórico. El resultado es una imagen más compleja del poblamiento de Oceanía: migraciones simultáneas, encuentros entre poblaciones y navegación planificada, muy anterior a cualquier otro registro similar.

“Datamos ambas dispersiones en torno al mismo periodo, aproximadamente hace 60.000 años”, explicó Richards al medio New Scientist. “Esto respalda la cronología larga del asentamiento y demuestra que los humanos ya dominaban rutas marítimas mucho antes de lo que creíamos”.

El estudio también ayuda a explicar la enorme diversidad cultural y genética de los pueblos indígenas de Australia y Nueva Guinea, que conservan una de las herencias más antiguas fuera de África.

Aun así, los investigadores advierten que todavía faltan muestras de ADN antiguo del sudeste asiático y de Sahul para completar la historia. Con estos datos, los autores proponen actualizar los modelos del poblamiento de Oceanía para reflejar múltiples rutas y contactos tempranos entre comunidades humanas.