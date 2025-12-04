Vecinos de Memphis acusan a Elon Musk de intoxicarles con la supercomputadora de Grok

Grok, la IA de X y Elon Musk, es un referente mundial en cuanto a generar viles comentarios polémicos a gran escala. ¿Quién no recuerdo algunos de sus mejores comentarios en la red social haciendo apología al antesemitismo? Al parecer, todos estos discursos de odio tienen un alto precio que nadie esperaba: la salud de aquellos que viven junto al centro de datos que sostiene a Grok.

Ubicado en Boxtown, un barrio de Memphis, EE UU, el centro de datos de la 'supercomputadora Colossus' de xAI ha estado envuelto en una tormenta llena de controversias desde su creación,emitiendo gases nocivos al aire y secando los grifos locales.

Para Musk, es la infraestructura clave para sus ambiciones en IA, ya que la instalación que lo mantiene en la carrera de la IA con otros magnates tecnológicos como Sam Altman o Mark Zuckerberg. Sin embargo, para los residentes predominantemente negros de Boxtown, Colossus está convirtiendo su vecindario en una pesadilla.

Unos vecinos tremendamente descontentos con la situación

En declaraciones a The Times vecinos como Willie Joe Stafford, de 81 años y residente de Boxtown, atribuyó la mucosidad que expulsa con frecuencia a la contaminación de Colossus. "La gente de por aquí es negra", dijo. "Así que creen que pueden hacer lo que quieran".

Otra residente, Sarah Gladney, explicó que xAI ha cambiado el carácter del vecindario, que antes no era precisamente bueno. "Antes de xAI, lidiábamos con un olor más parecido al de los desechos. Como a heces.Es más bien un olor químico", explicó. A sus 71 años, Gladney declaró al medio que casi nunca abre las ventanas para tomar aire fresco y que ya no sale a dar sus paseos diarios.

"Tenemos que esforzarnos al máximo para obtener ganancias", declaró Batsell Booker, de 66 años y residente de Boxtown. Su hija, según Booker, se está recuperando de un cáncer,una enfermedad que abunda en Boxtown. "Simplemente no es justo, no es moralmente correcto", continuó. "Estoy totalmente a favor de la tecnología. Mi nieto trabaja en ciberseguridad. Mi lucha es contra la contaminación que traen a un pequeño barrio negro ya contaminado".

Si esta primera instalación no estuviese generando suficiente malestar en Boxtown, esto podría ir todavía a peor. En octubre, hubo informaciones de que Musk estaba a punto de finalizar un nuevo centro de datos, 'Colossus 2', ubicado cerca del primero. Para abastecerlo, Musk compró una central eléctrica completa, cuyas consecuencias aún están por verse.