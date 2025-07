Los OnePlus Nord 5 y Nord CE5, oficiales: así son los nuevos gama media premium de la marca

OnePlus ha celebrado un evento hoy a nivel global en el que ha presentado oficialmente sus dos nuevos smartphones de gama media para este 2025: un OnePlus Nord 5 que se convierte en el terminal de la serie Nord más potente hasta la fecha y un OnePlus Nord CE5 que ofrece un mayor rendimiento que su antecesor gracias a un procesador más potente y que cuenta con una gran autonomía.

A continuación, te contamos todo lo que debes saber de los OnePlus Nord 5 y Nord CE5, dos terminales que mejoran las prestaciones de sus predecesores para dar un salto de calidad respecto a estos.

OnePlus Nord 5, características y especificaciones

Lo primero que debes saber es que el nuevo OnePlus Nord 5 sigue la línea estética de la familia Nord, ya que apuesta por un diseño delgado y elegante con un chasis fabricado en una sola pieza que tiene un grosor de tan solo 8,1 milímetros y unos bordes ligeramente redondeados que hacen que sea adapte muy bien a la mano y que ofrezca un agarre seguro tanto en posición vertical como horizontal.

Si nos centramos en sus prestaciones, el primer componente de hardware a destacar del nuevo OnePlus Nord 5 es su gran pantalla Swift AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1.5 K y con una tasa de refresco variable de hasta 144 hercios, la más alta hasta la fecha en un terminal de la serie Nord. Pero eso no es todo, ya que este panel también cuenta con un brillo máximo de 1.800 nits para verlo a plena luz del sol, está equipado con la tecnología Aqua Touch 2.0 gracias al cual podrás manejarlo perfectamente incluso con los dedos mojados y dispone de un parpadeo atenuado de 3840 hercios que cuidará de tu salud visual. Por si esto fuera poco, además, esta pantalla está protegida con un cristal Corning Gorilla Glass 7i que ofrece una gran durabilidad y protección frente a los arañazos y los golpes.

Como era de esperar, tampoco se queda corto en rendimiento el OnePlus Nord 5, ya que el nuevo flaghip premium de gama media de la firma monta un procesador Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, un chipset fabricado en 4 nanómetros que cuenta con 8 núcleos con una velocidad máxima de 3 GHz y que es compatible con todas las funciones Snapdragon Elite Gaming, incluso el trazado de rayos en tiempo real acelerado por hardware.

El nuevo botón "Plus Key" en el OnePlus Nord 5 Christian Collado Difoosion

Este chip está acompañado de dos versiones de memoria RAM de 8 GB y 12 GB del tipo LPDDR5X y de otras tantas variantes de almacenamiento interno de 256 GB y 512 GB respectivamente.

Otro de los grandes puntos fuertes del OnePlus Nord 5 es su autonomía, ya que está equipado con una gran batería de 5200 mAh con carga ultrarrápida SUPERVOOC de 80W. Además, esta batería incluye un sistema de carga bypass que te permitirá jugar durante la carga sin sobrecalentar el dispositivo ni perjudicar la salud de la batería.

En lo que respecta a su apartado fotográfico, el nuevo OnePlus Nord 5 apuesta por un doble módulo de cámaras traseras donde el gran protagonista es un sensor Sony LYT-700 de 50 megapíxeles que es el mismo que monta el OnePlus 13 y que integra los algoritmos avanzados HDR y Natural Color de OnePlus, los cuales te permiten capturar cada detalle con precisión y obtener fotos con colores vivos y realistas.

El sistema fotográfico del OnePlus Nord 5 se completa con una cámara frontal que está equipada con un sensor Samsung ISOCELL JN5 de 50 megapíxeles que ofrece selfis increíblemente nítidos y una calidad de vídeo excepcional. De hecho, tanto la cámara trasera principal como esta delantera te permiten grabar vídeos en calidad 4K a 60 fps.

Las cámaras traseras del nuevo OnePlus Nord 5 Christian Collado Difoosion

A nivel de software, debes saber que el nuevo OnePlus Nord 5 llega con una versión renovada de OnePlus AI y que el mítico "Alert Slider" se transforma en el nuevo "Plus Key" , un botón mucho más personalizable con el que además de cambiar entre los modos sonido, vibración o silencio, también podrás acceder a funciones esenciales como capturas de pantalla, linterna, cámara, grabadora de voz o el modo no molestar e incluso lanzar AI Plus Mind, un centro de productividad inteligente que reconoce el contenido que aparece en pantalla y lo guarda automáticamente en un espacio llamado Mind Space.

Asimismo, el OnePlus Nord 5 viene con Google Gemini preinstalado, lo cual quiere decir que podrás disfrutar de todas sus funciones, incluido Gemini Live, el modo conversacional del chatbot de IA de la gran G.

OnePlus Nord CE5, toda la información

Por su parte, el nuevo OnePlus Nord CE5 mejora las características del OnePlus Nord CE4, ya que está equipado con una pantalla OLED Super Fluid de 6,77 pulgadas a 120 hercios que es compatible con Gaming HDR y Ultra HDR, con un procesador MediaTek Dimensity 8350 Apex que ofrece un rendimiento óptimo y fluido incluso en tareas exigentes y que te permitirá ejecutar juegos tan exigentes como Call of Duty: Mobile a hasta 120 FPS y con la misma batería de su hermano mayor, la cual tiene una capacidad de 5200 mAh, un sistema de carga ultrarrápida SUPERVOOC de 80W y la tecnología ByPass , gracias a la cual podrás continuar tu partida mientras estás cargando el móvil sin miedo a que este se sobrecaliente.

El nuevo OnePlus Nord CE5 en sus dos tonalidades disponibles OnePlus

Por su parte, el apartado fotográfico del OnePlus Nord CE5 está liderado por un sensor principal Sony LYT-600 de 50 megapíxeles, el cual está potenciado por el algoritmo RAW HDR de la serie OnePlus 13, es compatible con la función Live Photos en Ultra HDR y puede grabar vídeo en calidad 4K a 60 fps con HDR.

Finalmente, debes saber que el nuevo OnePlus Nord CE5 llega con OxygenOS y con la última versión de OnePlus AI, que cuenta con la certificación IP65 de resistencia al agua y al polvo y que te permite ampliar su almacenamiento interno con tarjetas microSD de hasta 1 TB de capacidad.

OnePlus Nord 5 y Nord CE5: disponibilidad y precios

En primer lugar, el OnePlus Nord 5 ya está disponible para su compra en tres colores: Marble Sands, Dry Ice y Phantom Grey y en dos variantes de memoria: 8+256 GB y 12+512 GB a través de la tienda oficial de la marca con los siguientes precios oficiales:

OnePlus Nord 5 8/256 GB: 459 euros

OnePlus Nord 5 12/512 GB: 559 euros

Además, al comprar un OnePlus Nord 5 te llevas, totalmente gratis, 3 meses de suscripción a Google AI Pro, el plan de pago con IA más completo del gigante de las búsquedas.

La parte frontal del OnePlus Nord CE5 en sus dos opciones de color OnePlus

Asimismo, el nuevo OnePlus Nord CE5 ya se puede comprar desde la página web del fabricante en dos colores: Black Infinity y Marble Mist y en dos versiones de memoria de 8+128 GB y 8+256 GB con estos precios de salida al mercado:

OnePlus Nord CE5 8/128 GB: 359 euros

OnePlus Nord CE5 8/256 GB: 399 euros

En ambos casos, si eres de los primeros usuarios europeos en comprar un OnePlus Nord 5 de 512 GB o un OnePlus Nord CE5 conseguirás un cupón de descuento de 50 euros para tu compra y varios regalos que no han sido revelados.