Vodafone vuelve a la carga contra DIGI con su nueva tarifa de fibra 1 Gb y móvil de GB ilimitados por 10 euros al mes

Vodafone vuelve a la carga contra DIGI. La operadora roja se ha fijado en la compañía low-cost, marcándola como uno de sus mayores rivales. Por ello se ha decidido a lanzar ofertas que tengan el objetivo de pescar dentro de su gran base de clientes. Ya tenía un par de ofertas exclusivas para usuarios de DIGI, y ahora lanza otra potente promoción, también con el mismo propósito.

Ofrece fibra de 1 Gb con una línea móvil 5G de GB ilimitados y fijo ilimitado por 10 euros al mes. El precio original de la oferta son 20 euros al mes, al que vuelve tras 3 meses, pero durante el primer trimestre solo pagarás la mitad. Ojo, porque esta combinación también está disponible para clientes de compañías que no sean de DIGI, pero a ellos les costará 60 euros al mes.

Una promoción agresiva para competir cara a cara contra DIGI

Según ha descubierto ADSLZone, el paquete de Vodafone incluye fibra simétrica de 1 Gbps, lo que garantiza la misma velocidad tanto de subida como de bajada, y una línea móvil con datos ilimitados para navegar sin restricciones. Además, se añade una línea fija con llamadas ilimitadas a fijos y móviles dentro del territorio nacional. Todo ello con instalación gratuita, router incluido y una permanencia de un año.

La clave de esta oferta está en que solo está disponible para clientes de DIGI. Para activarla, el proceso debe hacerse a través de la web de Vodafone, donde aparecerá la oferta de 20 euros al detectar que usas una conexión de DIGI, deberás seleccionar la oferta y luego introducir la dirección de residencia. A partir de ahí, el sistema aplica automáticamente el descuento que reduce la cuota a 10 euros durante los tres primeros meses.

Si bien tras ese periodo promocional el precio se duplica hasta los 20 euros, el coste sigue siendo muy inferior al habitual. La propia Vodafone cifra en unos 60 euros el valor del paquete, lo que supone que, incluso con la subida, los clientes disfrutan de un ahorro sustancial. Se trata, por tanto, de una estrategia clara para atraer a quienes ya han optado por DIGI en busca de precios bajos.

El movimiento se produce en un momento en el que DIGI también ha ajustado sus tarifas para mantener su atractivo. La compañía rumana ofrece actualmente 1 Gbps de fibra por 20 euros al mes y su tarifa móvil ilimitada IlimiTODO por 8 euros, o 6 en caso de combinarla con fibra, por lo que el mismo paquete costaría 28 euros al mes. Es decir, la propuesta de Vodafone compite directamente con los precios más agresivos del mercado.

Otra ventaja añadida es la posibilidad de incorporar servicios extra como Netflix u otras plataformas de entretenimiento, aunque en este caso con un coste adicional. Vodafone siempre ha destacado por la gran cantidad de plataformas de streaming que cuenta, además de la propia Vodafone TV, su televisión propia. No obstante, estos servicios no están incluidos en la promoción.