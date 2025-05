La película de ciencia ficción que ha cautivado a medio mundo está disponible en streaming y te va a flipar

Varios iPhones, siete noches de rodaje en las horas de cierre de una cafetería y un presupuesto irrisorio es todo lo que tenía Junta Yamaguchi cuando se puso al frente de esta película, que además supone su debut cinematográfico. Bueno, y un reparto lleno de química, compuesto por miembros de la compañía de teatro Europe Kikaku. Pero ya sabemos que la creatividad no entiende de recursos, y esta joya indie japonesa se convirtió hace unos años en una de las obras más ingeniosas del cine de viajes en el tiempo.

Detrás de su aparente simplicidad, se esconde una coreografía estudiada al milímetro. Uno de los mayores logros técnicos del filme es que está rodada para parecer un único plano secuencia continuo, y aunque solo es parte de la magia del cine, consigue exactamente lo que busca: añadir tensión y realismo a la narrativa temporal. Para lograr esto, el equipo tuvo que acoplar una microcámara al smartphone y correr entre pisos mientras sincronizaban diálogos en tiempo real usando cronómetros, como se muestra en los créditos finales de la película. Por cierto, te recomendamos que no los quites cuando lleguen, porque merece la pena ver esto.

¿Y si pudieras ver dos minutos del futuro?

Un día como otro cualquiera, Kato, el dueño de una pequeña cafetería de Kioto, en Japón, termina su jornada laboral y sube como siempre a su apartamento, encontrándose con una cosa de lo más extraña: su PC muestra imágenes de sí mismo con dos minutos de antelación y su TV muestra imágenes del pasado con el mismo desfase temporal. Pronto, Kato y sus amigos descubren que ambas pantallas están conectadas de forma misteriosa, y lo mejor de todo es que pueden comunicarse con sus "yo" del pasado y del futuro. Esta situación, que al principio comienza como un juego, desencadena una serie de situaciones cómicas y enredos temporales cada vez más complejos, especialmente cuando intentan ver más allá de esos dos minutos utilizando el llamado "Efecto Droste", desafiando las leyes de la causalidad y el libre albedrío.

La cinta no solo arrasó en festivales como Sitges, sino que logró colarse en el ranking de FilmAffinity de mejores películas de 2020, obteniendo casi la misma puntuación que Nomadland, la gran triunfadora de los Oscar de ese año. Y eso no es todo: críticos y espectadores se rindieron ante su ingenio, lo cual queda perfectamente reflejado en la web de reseñas Rotten Tomatoes, donde presume de un insuperable 99% y 91% de valoraciones positivas de ambos grupos, respectivamente. ¿Casualidad? No lo creo, porque casi 10.000 usuarios opinaron sobre ella en IMDb, otra de las plataformas más prestigiosas del sector, cosechando una nota media de 7,2 sobre 10.

Quizás nunca hayas oído hablar de esta película, titulada 'Más allá de los dos minutos infinitos', pero estamos seguros de que te va a encantar. Tiene una duración de tan solo 70 minutos, casi como un capítulo largo de tu serie favorita, y podrás encontrarla tanto en el catálogo de Filmin como en Rakuten TV, donde está disponible de forma totalmente gratuita, a cambio de soportar algunas tandas de anuncios.