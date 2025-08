Los perfiles con menos de 1.000 seguidores en Instagram pierden esta función

Está claro que las aplicaciones y sus desarrolladores trabajan en una línea que no siempre tiene en cuenta al usuario final. Con más frecuencia de la deseada la gente encuentra novedades y cambios en servicios que usa de forma diaria de los que nada se había dicho de antemano y que en ocasiones suponen perder funciones interesantes, cuestión que puede responder a la pérdida de usuarios que realizan publicaciones en las redes sociales.

Esto sucede desde algunas fechas con la aplicación Instagram, que recientemente ha decidido limitar la función de las emisiones en vivo para aquellos perfiles públicos que cuenten con una cifra de seguidores superior al millar. Esto quiere decir que aquellos usuarios que cuenten con menos de 1.000 seguidores ya no podrán hacer emisiones en directo. Desafortunadamente, parece ser que esa función también desaparecerá de forma progresiva para las cuentas privadas que también se encuentren por debajo de ese umbral de seguidores.

Adiós a las emisiones en directo para perfiles modestos

La función de las transmisiones en vivo tal vez no fuera la más utilizada por los usuarios más convencionales de la aplicación ni por aquellos que no usan la plataforma de Meta como un lugar en el que dar amplitud a sus servicios o negocio, pero lo cierto es que el poder contar con ella era un aliciente extra del que hacer uso en momentos puntuales. Ahora, tal como recoge el medio especializado Engadget, Instagram ha limitado esa función de las emisiones en directo a los perfiles públicos y privados con más de 1.000 seguidores.

A la hora de tratar de iniciar una emisión en directo desde un perfil con menos de ese millar de seguidores, la aplicación destinada a compartir fotos y vídeos arroja el siguiente mensaje: “Tu cuenta ya no cumple los requisitos para las transmisiones en directo. Hemos cambiado los requisitos para usar esta función. Solo las cuentas públicas con 1.000 seguidores o más podrán crear vídeos en directo”.

Mensaje que arroja la app de Instagram al tratar de iniciar un live Difoosion

Al parecer este cambio en la política de emisión por parte de Meta a la hora de permitir vídeos en directo desde Instagram obedece a la idea de tratar de mejorar la experiencia de los creadores de contenido que realizan transmisiones en vivo. Esta práctica demuestra que Instagram no solo se ocupa de ampliar servicios como la música disponible para las historias, sino que hay otras cuestiones en las que trabajan y que también afectan a la elegibilidad por parte del usuario.

La limitación, que en primera instancia llegó a las cuentas públicas, lo hará de forma progresiva a las cuentas privadas que no alcancen el millar de seguidores, con lo que si todavía no has visto el nuevo mensaje que arroja la aplicación de Instagram al tratar de hacer una emisión en directo te aconsejamos que no te alegres por ello, pues es solo cuestión de tiempo que salte en la pantalla de tu dispositivo.