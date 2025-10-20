Primer tráiler de 'La marquesa de Merteuil', la adaptación más que libre de HBO Max de 'Las amistades peligrosas'

Las amistades peligrosas o Les Liaisons dangereuses en su versión original, de Pierre Choderlos de Laclos, es una novela francesa publicada en 1782 que trata sobre la manipulación emocional, el poder y la hipocresía de la aristocracia del siglo XVIII y que muy pronto tendrá una nueva adaptación después de las de 1988 con Glenn Close o la de 1999 con Sarah Michelle Gellar.

En esta ocasión, no obstante, se tratará de una adaptación mucho más libre, pues lo que HBO Max prepara para el próximo 14 de noviembre es más una precuela de la vida de la marquesa de Merteuil.

Titulada precisamente así en honor a su protagonista, La marquesa de Merteuil ya nos ha dejado ver su primer tráiler, además de confirmar que tras el estreno del primer episodio en dicha fecha el resto llegarán de manera semanal hasta el final de temporada el 19 de diciembre.

Así nace una cortesana

La serie, dirigida por Jessica Palud (Revenir) y creada por Jean-Baptiste Delafon (Baron Noir), presenta a Anamaria Vartolomei (El acontecimiento) en el papel de Isabelle de Merteuil, una joven noble que, tras ser traicionada por el vizconde de Valmont (Vincent Lacoste), inicia una arriesgada transformación para convertirse en la cortesana más poderosa de París.

Según la sinopsis oficial, La marquesa de Merteuil es "una emocionante exploración del precio de la libertad emocional y sexual en un mundo en el que las mujeres tenían muy poco". La historia sigue el ascenso de una mujer dispuesta a redefinir su destino y dominar un sistema que la oprime, utilizando su ingenio, su atractivo y su ambición como únicas armas.

Un reparto de lujo y una ambientación de época

Junto a Vartolomei y Lacoste, el reparto incluye a Diane Kruger como Madame de Rosemonde, Lucas Bravo (Emily en París) como el conde de Gercourt, Noée Abita como Madame de Tourvel, Julien de Saint-Jean, Fantine Harduin, Samuel Kircher y Sandrine Blancke.

Como nos ha quedado claro gracias a su tráiler, se trata de una producción de gran factura visual, ambientada en un París previo a la Revolución Francesa y marcada por el lujo, el deseo y las intrigas sociales.