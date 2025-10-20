Bajada de precios en DAZN: sus planes con fútbol y F1 se quedan a casi el 50%

DAZN ha lanzado una de las mayores rebajas de su historia. La plataforma de streaming deportivo ha reducido de forma notable el coste de sus tres principales planes: Fútbol, Motor y Premium. Los nuevos precios, que suponen una rebaja cercana al 50 %, están ligados a una suscripción anual con permanencia (pago mensual fraccionado), lo que busca atraer y retener a los aficionados que siguen competiciones durante toda la temporada.

Con esta medida, el servicio intenta reactivar el interés entre los usuarios que en los últimos meses se habían visto desanimados por las subidas recientes y la fragmentación de derechos televisivos. A partir de ahora, quienes se comprometan durante un año podrán acceder a los contenidos de DAZN a un precio mucho más competitivo.

Así se queda cada plan

El Plan Fútbol, que ofrece cinco partidos por jornada de LaLiga EA Sports (de un total de 35 jornadas), pasa de costar 19,99 € a 9,99 € al mes. Incluye también competiciones internacionales como la FA Cup o la Copa Libertadores, además de programas y análisis en directo. Desde su web puedes contratar el Plan Fútbol con descuento.

El Plan Motor también se suma a la rebaja y pasa de 19,99 € a 9,99 € al mes, con una propuesta orientada a quienes viven la velocidad con pasión. Este paquete reúne todas las pruebas de Fórmula 1 y MotoGP, además de categorías como NASCAR, WSBK, DTM y SBK Motul, cubriendo prácticamente todo el calendario mundial de motor. Desde su web puedes contratar el Plan Motor con descuento.

El Plan Premium, que combina el Plan Fútbol y Motor, junto a otros deportes como tenis, boxeo o ciclismo, experimenta el descenso más notable: de 31,99 € a 19,99 € al mes. Con ello, DAZN busca ofrecer una alternativa unificada para quienes desean seguir varias disciplinas sin recurrir a paquetes adicionales o televisiones de terceros. Desde su web puedes contratar el Plan Premium con descuento.

Así quedan los precios en DAZN, siempre con permanencia de 1 año DAZN

Esta estrategia pretende consolidar la base de abonados antes de los meses de mayor consumo deportivo, coincidiendo con el tramo decisivo de la temporada futbolística y el cierre de los mundiales de motor. Además, la compañía busca reforzar su posición frente a rivales como Movistar Plus+ y la nueva Orange TV Libre, que también emiten partidos de LaLiga EA Sports y otras competiciones.

Los nuevos precios no implican cambios en la calidad de retransmisión ni en las funciones de la aplicación, que seguirá ofreciendo resolución Full HD y compatibilidad con múltiples dispositivos, desde televisores inteligentes hasta consolas y móviles. DAZN tampoco ha anunciado variaciones en el modelo sin permanencia, que conserva los precios anteriores, aunque deja clara su intención de priorizar los contratos anuales.