¿Hay vida más allá de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'? Norman Reedus confía en que su personaje seguirá tras el final de la serie

Tienen nombre de pueblo gallego aunque en realidad es una villa segoviana declarada Conjunto Histórico-Artístico desde 1951. Sepúlveda se ha zombificado, si es que esa palabra existe, y también la conocemos ahora como Solaz del Mar, al menos los seguidores de The Walking Dead: Daryl Dixon, el spin-off que acaba de concluir su tercera temporada.

Una cuarta y final, eso es lo que le queda de recorrido a sus protagonistas. Y es que el rodaje de esta última entrega ya está en marcha en España, donde Norman Reedus y Melissa McBride ruedan los últimos capítulos de la historia que comenzó en los bosques de Georgia.

Pero Reedus, que ha hablado con The Hollywood Reporter sobre el tema, nos ha dado buenas noticias a los fans de su personaje, aunque en este universo tan aterrador y mortal cualquier cosa podría pasar.

El final de la tercera temporada

Aviso de spoilers. El desenlace de la tercera temporada, titulado Solaz del Mar, nos ha dejado a los seguidores con el corazón en un puño. Daryl y Carol ven cómo su intento de regresar a casa termina literalmente en llamas, un cierre cargado de simbolismo que prepara el terreno para la última entrega.

El intérprete describe este tramo final como una exploración más íntima y reflexiva: "Con la cuarta temporada, Daryl mira hacia dentro. Estoy muy metido en mi cabeza, igual que él. Este tramo final está lleno de pensamientos sobre el pasado, el presente y el futuro del personaje", aseguró en la entrevista.

El final de la tercera temporada de Daryl Dixon también ha permitido ahondar en su pasado, con flashbacks de su infancia y de su hermano Merle (Michael Rooker), que muestran la dureza de sus orígenes antes del apocalipsis. "Nunca tuvo una vida fácil, ni un punto de descanso", recuerda Reedus, que interpreta la apertura emocional de Daryl como una señal de madurez y evolución.

¿Daryl seguirá vivo en el universo 'The Walking Dead'?

Aunque The Walking Dead: Daryl Dixon llega a su fin con la cuarta temporada, el actor no considera que sea el final del personaje. En la misma entrevista, Reedus reconoció que el fin de esta etapa no implica necesariamente el fin de Daryl, y es que "Hay muchas otras vías por las que podría aparecer", afirmó, en referencia a otros proyectos del universo The Walking Dead , como Dead City o futuras producciones aún por anunciar.

El intérprete asegura que esta conclusión "responde de forma perfecta" a las grandes preguntas sobre quién es Daryl y qué ha significado su viaje durante quince años, pero deja la puerta abierta a futuras apariciones. Reedus, que ha participado activamente en la creación de algunas escenas junto al showrunner David Zabel, destacó que la serie "se ha construido de manera orgánica, temporada a temporada", sin guiones preestablecidos. "Nunca escribimos pensando en lo que vendrá, todo surge sobre la marcha", explicó.