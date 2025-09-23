Mientras esperamos la nueva temporada de 'Los Bridgerton', HBO Max pone fecha a nuestra nueva serie feminista y de época favorita

Sabemos que nada le gana a una buena serie de época en cuanto a tenernos pegados frente a la pantalla se refiere. Será por sus tramas, tan mundanas pero a la vez palaciegas, o por sus vestidos y trajes, tan pomposos todos ellos, como los peinados que portan sus protagonistas, pero el caso es que no nos cansamos de verlas.

Ejemplos hay a montones, y mientras esperamos a ver la siguiente temporada de Los Bridgerton, la cual no hará acto de presencia hasta bien entrado el próximo año 2026, aunque ya sabemos qué novela adaptará esta vez, HBO Max nos propone una producción llegada directamente de Francia.

En noviembre a París

Se trata de The Seduction, una ambiciosa serie original de la plataforma que se estrenará el 14 de noviembre y lo hará con un episodio semanal. La presentación tuvo lugar en el Festival de Cine de La Rochelle, donde también se mostraron nuevas imágenes exclusivas que han servido para aumentar la expectación.

Las relaciones serán una parte fundamental HBO

La producción cuenta con un reparto internacional de primer nivel encabezado por Anamaria Vartolomei, que dará vida a Isabelle de Merteuil, y Diane Kruger, en el papel de Madame de Rosemonde. A ellas se suman Vincent Lacoste como el Vicomte de Valmont y Lucas Bravo como el Comte de Gercourt.

El elenco lo completan Noée Abita (Madame de Tourvel), Julien de Saint-Jean (Louis de Germain), Fantine Harduin (Cécile de Volanges), Samuel Kircher (Chevalier Danceny) y Sandrine Blancke (Madame de Volanges).

Basada en una obra maestra de la literatura francesa

La trama se centra en la marquesa de Merteuil, quien, tras ser traicionada por Valmont, decide emprender un arriesgado viaje para convertirse en la cortesana más influyente de París. La serie se presenta como una adaptación libre de la novela Las amistades peligrosas, de Pierre Choderlos de Laclos, y busca ofrecer una lectura contemporánea y feminista de una historia en la que el poder, la libertad sexual y la ambición se enfrentan a las estrictas normas sociales de la época.