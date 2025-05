¿Qué es Kahoot, cómo funciona y cómo sacarle el máximo partido? [Guía Completa 2025]

¿Te suena eso de ver a toda la clase pendiente de una pantalla, móvil en mano y compitiendo a carcajadas por responder la siguiente pregunta? Si la respuesta es afirmativa, lo más probable es que estuvieran jugando con Kahoot. Esta plataforma, que nació como una herramienta educativa, ha sabido colarse en reuniones de empresa, formaciones online, talleres y hasta en las noches de juegos con amigos. ¿Su secreto? Convertir cualquier cuestionario en una experiencia divertida, dinámica y participativa.

En esta guía te explicamos todo lo que necesitas saber de Kahoot en 2025: qué es, cómo se utiliza y cómo puedes sacarle el máximo partido, tanto si eres profe como si das formaciones, estás acostumbrado a trabajar en equipo o simplemente quieres poner a prueba a tu familia en el próximo cumpleaños o cena de Navidad.

¿Qué es Kahoot y para qué sirve?

Kahoot es mucho más que un juego de preguntas online: es una forma de aprender, repasar conceptos o simplemente divertirse jugando, como podrías hacerlo con el Trivial de mesa de toda la vida. Permite crear, compartir y participar en cuestionarios interactivos en tiempo real (los llamados "kahoots") desde el móvil, la tablet o el ordenador, lo que la ha convertido en una de las plataformas más populares para aprender jugando.

Nació en Noruega allá por el año 2013, con un enfoque claramente educativo y con la idea de que aprender no fuera algo aburrido, pero poco a poco su uso se fue disparando en el mundo empresarial y social. Hoy, más de una década después de su lanzamiento, se ha convertido en una herramienta imprescindible en colegios, universidades, empresas y hasta en fiestas familiares o de amigos. Por experiencia propia, es lo mejor para romper el hielo, captar la atención de un grupo y que todos participen en algo conjunto.

¿Cómo se puede jugar con Kahoot?

Sin duda, lo mejor de Kahoot es que no necesitas tener el más mínimo conocimiento en tecnología para utilizarlo: no hay que instalar nada (aunque existe una app oficial para quienes lo prefieran) y los participantes no tienen que registrarse, por lo que crearlo lleva apenas unos minutos. Toma nota, porque el proceso es el siguiente:

Primero, el anfitrión crea un kahoot o selecciona uno ya hecho desde la biblioteca, donde hay miles de cuestionarios disponibles.

o selecciona uno ya hecho desde la biblioteca, donde hay miles de cuestionarios disponibles. Se lanza el juego en directo y se proyecta en una pantalla un código PIN .

. Después, los jugadores se conectan desde kahoot.it, introducen esa clave de acceso y escriben el nombre o apodo con el que quieran aparecer.

kahoot.it, introducen esa clave de acceso y escriben el nombre o apodo con el que quieran aparecer. Una vez empieza la partida, las preguntas aparecen una a una en la pantalla principal y los jugadores responden desde sus propios dispositivos .

. Al finalizar cada pregunta, se muestra el ranking actualizado con los mejores puntuados, lo que añade un toque de competitividad muy entretenido.

Además de este modo en directo, también existe la opción de asignar un kahoot como tarea para que los jugadores lo hagan a su ritmo, algo bastante interesante para clases no presenciales o sesiones de repaso.

¿Qué tipos de preguntas se pueden hacer en Kahoot?

Aunque muchos conocen Kahoot por sus típicos test con opciones múltiples, la plataforma ha evolucionado mucho en los últimos años y ahora ofrece una gran variedad de formatos de pregunta. Estos son los principales:

Test (tipo quiz): el clásico, con varias respuestas y solo una correcta.

Test tipo quiz Propia

Respuesta múltiple : permite seleccionar varias opciones correctas.

: permite seleccionar varias opciones correctas. Verdadero o falso: ideal para respuestas rápidas.

Pregunta de verdadero o falso Propia

Respuesta corta: los jugadores deben escribir la respuesta, aumentando el nivel de dificultad.

Respuesta corta Propia

Control deslizante: este elemento interactivo permite que los participantes adivinen el número correcto seleccionando un valor dentro de un rango.

Control deslizante Propia

Respuestas con pin: hay que encontrar las respuestas correctas en la imagen y marcarlas con un pin.

Respuestas con pin Propia

Puzzle: los jugadores deben organizar las respuestas en orden correcto.

Pregunta tipo puzzle Propia

Encuesta : sin respuestas correctas, sirve para recoger opiniones o hacer sondeos rápidos.

: sin respuestas correctas, sirve para recoger opiniones o hacer sondeos rápidos. Diapositiva: permite incluir contenido entre preguntas, ideal para dar contexto o explicar un concepto antes de continuar.

¿Cuál es el Kahoot gratis?

Una de las grandes ventajas de Kahoot es que tiene una versión gratuitabastante completa, pensada especialmente para profesores, estudiantes y usuarios individuales. Con ella puedes crear tus propios cuestionarios, usar casi todos los tipos de preguntas básicos, acceder a una enorme biblioteca de kahoots públicos, jugar en directo, invitar a un buen número de participantes sin coste y asignar kahoot como tareas para hacer en diferido.

Para la gran mayoría de usuarios, la versión gratuita es más que suficiente. Solo si necesitas funciones avanzadas, como puede ser analizar resultados más a fondo, personalizar con tu logotipo, hacer sesiones con cientos de personas de forma simultánea o realizar las preguntas tipo puzzle que comentábamos antes, conviene valorar los planes de pago. Estos están más orientados a centros educativos grandes, empresas o eventos multitudinarios.

¿Cuál es la diferencia entre Kahoot y Quizizz?

Aunque Kahoot es muy popular, no es la única opción dentro del mundo de los juegos educativos: una de sus principales alternativas es Quizizz, otra plataforma que también permite crear cuestionarios interactivos. A simple vista, pueden parecer muy similares, pero existen varias diferencias importantes entre ambas:

Característica Kahoot Quizizz Estilo de juego En directo, proyectado en pantalla Cada jugador juega en su pantalla, en directo o en diferido Diseño Muy visual, tipo concurso Más discreto, centrado en el jugador Participación Ideal para jugar en grupo, con ambiente Más pensado para tareas individuales por dispositivo Feedback y resultados Ranking visible en pantalla común Resultados individuales por dispositivo Ideal para... Clases presenciales y sesiones de equipo Evaluaciones, tareas para casa y formaciones online

En resumidas cuentas, la plataforma de Kahoot es más social y visual, ideal para jugar en grupo, mientras que Quizizz apuesta por una experiencia más personalizada y flexible. Por ello, decantarse por una u otra dependerá, principalmente, del contexto y del tipo de dinámica que se quiera generar.

Trucos y consejos para sacarle el máximo partido a Kahoot

Ahora que ya sabes qué es, cómo funciona y todas las posibilidades que ofrece Kahoot, vamos a hacer que tus sesiones funcionen de verdad. Estos son algunos consejos que marcan la diferencia:

Ajusta bien los tiempos de respuesta : si el límite es demasiado corto, muchos jugadores se pondrán nerviosos y fallarán. Y si es demasiado largo, se perderá el ritmo del juego.

: si el límite es demasiado corto, muchos jugadores se pondrán nerviosos y fallarán. Y si es demasiado largo, se perderá el ritmo del juego. Alterna tipos de pregunta : no pongas 10 preguntas iguales seguidas, es monótono. Además, cambiar el formato ayuda a mantener la atención.

: no pongas 10 preguntas iguales seguidas, es monótono. Además, cambiar el formato ayuda a mantener la atención. Incluye alguna pregunta trampa o graciosa : ayuda a relajar el ambiente y romper la tensión de la competición.

: ayuda a relajar el ambiente y romper la tensión de la competición. Usa imágenes o vídeos : solo te llevará unos segundos incluirlas y las diapositivas ganarán mucho a nivel visual.

: solo te llevará unos segundos incluirlas y las diapositivas ganarán mucho a nivel visual. Crea equipos si hay muchos jugadores: compartir el dispositivo favorece el debate y reduce la presión individual.

Kahoot es de esas herramientas que enganchan porque no complican la vida: ni los anfitriones tienen que romperse la cabeza para crear el juego, ni los participantes sufrirán la más mínima complicación para jugar. No hace falta ser experto en tecnología ni tener un equipo sofisticado: entras, creas un juego en un par de clics y ya estás listo para que la gente participe.

Sirve para enseñar, repasar, evaluar o simplemente echarse unas risas un viernes por la noche. Y ahí está la clave: funciona tanto en una clase de primaria como en una reunión de empresa o una cena de amigos, porque durante un rato te sientes dentro de un concurso de televisión. Y lo mejor es que es totalmente gratis. Cuando lo pruebes, entenderás por qué sigue siendo, en 2025, el rey del aprendizaje interactivo.