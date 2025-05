Los mejores videojuegos para niños en 2025: seguros, divertidos y apropiados para su edad

¿Quién dijo que los videojuegos son solo para adultos? En un mundo donde la tecnología avanza a ritmo de vértigo y pasar las horas muertas en redes sociales está a la orden del día, ver a nuestros hijos, sobrinos o alumnos construyendo un castillo en Minecraft con sus amigos, explorando una isla repleta de animales simpáticos en Animal Crossing o resolviendo misterios con Mickey Mouse, es una verdadera alegría.

A día de hoy, podemos decir que la industria ha logrado algo mágico: combinar la tecnología más avanzada con diseños pensados para mentes curiosas, pero lo mejor es que nunca antes hubo tanta variedad de experiencias adaptadas a cada franja de edad. Los videojuegos se han convertido en aliados clave para el entretenimiento y el desarrollo infantil, pero no es tan fácil elegir títulos que también estimulen su imaginación y fomentenvalores positivos, así que vamos a ayudarte un poco.

Super Mario Bros. Wonder

Empezamos por la nueva entrega de una saga que lleva décadas conquistando a jugadores de todas las edades. Esta vez, Nintendo se ha sacado de la manga un montón de sorpresas: nuevos poderes, mundos que cambian sobre la marcha y un diseño visual que entra por los ojos desde el minuto uno. Puedes jugar con personajes como Nabbit o Yoshi, perfectos para los más pequeños porque no sufren daño, y además es un juego que invita a explorar, reírse y a dejarse llevar por la imaginación en un mundo lleno de color.

Clasificación por edades : PEGI 3+

: PEGI 3+ Plataformas: Nintendo Switch

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing siempre será mi debilidad, y de hecho sigo sacando mi DS antigua para echarme una partidita de vez en cuando. En él, los jugadores crean su propio paraíso en una isla desierta, donde pueden decorar su hogar, hacer amistades con los simpáticos vecinos animales y explorar un mundo lleno de sorpresas. No hay ninguna prisa, más allá de pagar la hipoteca: se trata de disfrutar del día a día, ya sea pescando, plantando flores o participando en eventos del pueblo. Es un juego perfecto para los niños porque fomenta la creatividad y el trabajo en equipo, además de ser muy relajante y colorido, y la posibilidad de visitar las islas de otros jugadores añade un extra de diversión.

Clasificación por edades : PEGI 3+

: PEGI 3+ Plataformas: Nintendo Switch

Minecraft

Minecraft no necesita mucha presentación. Es uno de esos juegos que ha conseguido enganchar a varias generaciones de niños (y no tan niños) gracias a su libertad absoluta para crear, explorar y sobrevivir. En su modo creativo, los más pequeños pueden construir todo lo que se les ocurra con bloques, como si jugaran con piezas de LEGO digitales, mientras que el modo supervivencia añade un poco más de reto sin dejar de ser accesible. Una de sus mejores características es que no hay una forma correcta de jugar: algunos construyen castillos, otros exploran cuevas o cuidan animales. Además, se puede jugar solo o en compañía.

Clasificación por edades : PEGI 7+

: PEGI 7+ Plataformas: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, iOS, Android

Among Us

Seguro que este nombre te suena, y es que se convirtió en un auténtico fenómeno hace unos años. Se trata de un juego deducción en el que nada es lo que parece. Los jugadores se convierten en miembros de una tripulación en una nave espacial, pero uno de ellos es un impostor, y mientras todos intentan cumplir sus tareas, el impostor debe sabotear todo sin ser descubierto. Es perfecto para poner a prueba la habilidad de los niños para trabajar en equipo, pensar rápido y saber mentir sin que se note. Con reglas sencillas y mucha interacción entre jugadores, es ideal para jugar con amigos o familiares.

Clasificación por edades : E10+ para mayores de 10 años

: E10+ para mayores de 10 años Plataformas: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, iOS, Android

Disney Illusion Island

Te presentamos una aventura de plataformas en la que Mickey, Minnie, Donald y Goofy, nuestros personajes favoritos del mundo de Walt Disney, se embarcan en una misión llena de saltos, secretos y buen humor. Lo más curioso es que aquí no hay combates: todo se basa en explorar, resolver puzles sencillos y colaborar con los demás jugadores. Eso lo convierte en una opción muy segura y entretenida para los peques. Además, el estilo visual recuerda a los dibujos clásicos de Disney, con animaciones llenas de encanto que hacen que jugar sea como meterse de lleno en una serie animada.

Clasificación por edades : PEGI 3+

: PEGI 3+ Plataformas: Nintendo Switch

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Efectivamente, este es uno de esos juegos que lo tiene TODO: acción, humor, exploración y el encanto de las piezas de LEGO, por supuesto. Recoge las nueve películas principales de 'Star Wars' y las convierte en una aventura divertida y accesible para jugadores de todas las edades. Puedes elegir por dónde empezar, desde la amenaza fantasma hasta el ascenso de Skywalker, y recorrer planetas, resolver puzles, luchar con sables láser y desbloquear decenas de personajes. Lo mejor es el tono desenfadado con el que se cuenta todo, lleno de gags visuales y guiños que hacen reír tanto a niños como a adultos. Y si se juega en cooperativo local, la diversión se multiplica.

Clasificación por edades : PEGI 7+

: PEGI 7+ Plataformas: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Super Mario Maker 2

Super Mario Maker 2 es una auténtica caja de herramientas para los fans de Mario, y especialmente para los niños a los que les gusta crear cosas. Aquí no solo juegas, sino que puedes diseñar tus propios niveles desde cero, como si fueras un desarrollador de Nintendo. Hay montones de opciones para elegir: enemigos, obstáculos, estilos clásicos o modernos. Además, puedes probar los niveles de otros jugadores, lo que hace que cada partida sea diferente. Es una forma genial de dejar volar la imaginación mientras aprenden sin darse cuenta.

Clasificación por edades : PEGI 3+

: PEGI 3+ Plataformas: Nintendo Switch

Roblox

No es un juego en sí, sino una enorme plataforma donde los niños pueden jugar, crear y compartir sus propios mundos. Dentro puedes encontrar desde carreras y simuladores hasta aventuras de rol o minijuegos de moda, muchos de ellos diseñados por otros usuarios. Lo más atractivo para los niños es su variedad, pues cada día hay algo nuevo por descubrir, así como la libertad para personalizar su avatar o incluso construir sus propios juegos si se animan a probar el editor. Ahora bien, aunque tiene muchísimo potencial creativo y educativo, es importante activar las herramientas de control parental, sobre todo en lo que respecta al chat online y a los contenidos generados por la comunidad.

Clasificación por edades : PEGI 7+ (con supervisión recomendada para los más pequeños)

: PEGI 7+ (con supervisión recomendada para los más pequeños) Plataformas: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS, Android

Lego 2K Drive

Para los amantes de las carreras al estilo arcade y el universo de bloques LEGO. Los niños pueden construir sus propios coches pieza a pieza y luego lanzarse a competir en un mundo abierto lleno de color, obstáculos disparatados y desafíos por todas partes. El juego no se toma demasiado en serio (para bien), con mecánicas muy accesibles, derrapes imposibles y transformaciones que hacen que el coche se convierta en lancha o todoterreno según el terreno. Es rápido, es caótico y, sobre todo, es muy entretenido. Además, tiene un modo historia con misiones y personajes simpáticos, ideal para que los más pequeños se enganchen sin complicaciones.

Clasificación por edades : PEGI 7+

: PEGI 7+ Plataformas: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Nickelodeon All-Star Brawl 2

¿Te imaginas luchando con Bob Esponja, las Tortugas Ninja, Garfield u otros personajes míticos de los dibujos animados de Nickelodeon? Ahora es posible con este juego de lucha, donde el objetivo es lanzar al rival fuera del escenario. Es ideal para que los niños se diviertan sin complicarse con controles complejos, y además cada personaje tiene sus propios movimientos especiales y habilidades. El modo historia está bastante bien para jugar en solitario, pero donde realmente brilla es en los combates multijugador, sobre todo si se juega en familia o con amigos. Es un juego muy visual, muy loco, y con ese punto nostálgico que también engancha a los adultos.

Clasificación por edades : PEGI 7+

: PEGI 7+ Plataformas: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Mario Kart 8 Deluxe

Los juegos de Mario Kart nunca pasan de moda: carreras llenas de velocidad, risas, caparazones que vuelan en el momento más inoportuno y circuitos tan locos como divertidos. Los niños lo adoran porque es fácil de jugar, incluso si nunca han tocado un videojuego, gracias a las ayudas de conducción que se pueden activar. Y para los que ya tienen algo de experiencia, hay suficientes retos y atajos como para no aburrirse nunca. Se puede jugar solo, a dobles en la misma consola o en línea con amigos, y lo mejor es que da igual quién gane: todo el mundo se lo pasa bien. Además, con los circuitos adicionales que se han ido añadiendo, siempre hay contenido nuevo que descubrir.

Clasificación por edades : PEGI 3+

: PEGI 3+ Plataformas: Nintendo Switch

Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley es un juego que mezcla simulación y aventura, y en el que los niños pueden sumergirse en un mundo lleno de magia, fantasía y personajes de Disney. En este título, los jugadores llegan a un valle encantado que necesita ser restaurado, y pueden interactuar con personajes como Mickey, Elsa, Moana, y muchos más, a medida que exploran, cultivan y resuelven misiones. Lo más atractivo es que el juego se siente como un escaparate de los mundos de Disney, pero con un toque único, donde puedes diseñar tu propia casa, hacer amigos y dar rienda suelta a la creatividad. A diferencia de otros juegos de simulación, aquí la historia y los personajes se mezclan de forma orgánica, creando una experiencia envolvente para los más pequeños.

Clasificación por edades : PEGI 7+

: PEGI 7+ Plataformas: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Splatoon 3

Este juego de disparos reemplaza la violencia por batallas llenas de color, donde los jugadores luchan usando tinta en lugar de balas. El objetivo principal es cubrir el mayor área posible con tu color de tinta mientras defiendes tu territorio de los oponentes. Lo genial de Splatoon 3 es que no solo puedes competir en combates en línea, sino que también ofrece un modo historia para los que prefieren jugar solos o con amigos. La jugabilidad es divertida y adictiva, ideal para los más jóvenes que buscan acción rápida pero sin el tono violento de otros shooters. Además, el diseño del mundo, inspirado en un universo futurista y muy colorido, es uno de los grandes atractivos del juego.

Clasificación por edades : PEGI 7+

: PEGI 7+ Plataformas: Nintendo Switch

Pokémon Sword and Shield

Lleva a los jugadores a la región de Galar, un mundo inspirado en el Reino Unido, donde la aventura está llena de nuevos Pokémon, batallas épicas y un montón de sorpresas. En estos juegos, los niños pueden capturar Pokémon, entrenarlos y enfrentarse a otros entrenadores mientras exploran paisajes impresionantes, luchan en gimnasios y compiten por ser el campeón de la liga Pokémon. Además, Sword y Shield presentan nuevas mecánicas como las batallas Dinamax, donde los Pokémon se vuelven gigantes y adquieren poderes especiales. Es un juego que equilibra perfectamente la exploración, el combate y la estrategia, todo en un entorno accesible pero con suficiente profundidad para mantener el interés de los jugadores a largo plazo.

Clasificación por edades : PEGI 7+

: PEGI 7+ Plataformas: Nintendo Switch

Untitled Goose Game

El protagonista es una oca que se dedica a hacer travesuras en un tranquilo pueblo inglés. El objetivo es cumplir una lista de tareas que, en realidad, consisten en molestar a los vecinos: robar objetos, hacer ruidos, esconder cosas... Pero todo está planteado con mucho humor y sin maldad, por lo que resulta ideal para niños y niñas con ganas de reírse y usar la lógica. No hay combates ni violencia, solo puzles creativos y situaciones absurdas que sacan una sonrisa. Además, su estética minimalista y su música dinámica le dan un toque muy especial que lo hace destacar.

Clasificación por edades : PEGI 3+

: PEGI 3+ Plataformas: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, macOS

Ori and the Will of the Wisps

Es una aventura de plataformas preciosa y emotiva, con una historia que atrapa desde el primer momento. Los niños juegan como Ori, un pequeño espíritu guardián que se embarca en un viaje lleno de retos, criaturas fantásticas y escenarios de ensueño. El juego combina exploración, saltos precisos y pequeños puzles, todo envuelto en una banda sonora conmovedora y un apartado artístico que parece sacado de un cuento ilustrado. Aunque puede tener momentos algo desafiantes, nunca se siente injusto, y ofrece una experiencia muy gratificante tanto para niños mayores como para adultos que quieran jugar con ellos o acompañarles en la historia.

Clasificación por edades : PEGI 7+

: PEGI 7+ Plataformas: Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Crossy Road

Los niños empezarán pensando que es un juego simplón, pero acabarán completamente enganchados. La mecánica es muy fácil de entender: tienes que ayudar a un personaje animal (una gallina, un pingüino, un dragón...) a cruzar carreteras, ríos y vías del tren sin que lo atropellen o se caiga al agua. Cada partida dura lo que aguantes sin cometer un error, y el encanto reside en ese pique con nosotros mismos de "voy a intentarlo una vez más". Sin violencia, con sus gráficos en estilo retro y un montón de personajes por desbloquear, es perfecto para partidas cortas, ya sea en casa o en el coche.

Clasificación por edades : PEGI 3+

: PEGI 3+ Plataformas: Android, iOS, Amazon Fire TV, Apple TV

Princess Peach: Showtime!

Por fin vemos un juego en el que la princesa toma los mandos de la historia y, con ello, el protagonismo absoluto. Esta vez, Peach, nuestra damisela en apuros favorita, no está esperando ser rescatada: sube al escenario para convertirse en la heroína de su propia historia, literalmente. Cada acto del juego la transforma en algo distinto, desde espadachina hasta pastelera, pasando por detective o ninja, y cada rol viene con sus propias mecánicas y retos. Es un título muy variado y creativo, con secciones divertidas, accesibles y llenas de color, ideal para niñas y niños que quieran algo diferente dentro del universo Mario. ¿Te animas a probarlo?