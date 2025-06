Facebook comienza a dar acceso a su IA a las fotos privadas que los usuarios guardan en sus móviles.

Tradicionalmente, los datos que las tecnológicas recopilan de los usuarios han servido para que hagan negocio segmentando la publicidad que muestran en sus plataformas. Sin embargo, la IA está cambiando muchas cosas y una de ellas es que esos datos ahora tienen un nuevo valor para las empresas que se dedican a ella, que es el de entrenar a sus modelos. Meta ya ha reconocido que ha utilizado el contenido público de los usuarios en Facebook e Instagram, publicado desde 2007, con ese fin, pero ahora ha dado un paso que lleva las cosas bastante más lejos. La app de Facebook ha comenzado a solicitar a usuarios en Estados Unidos y Canadá que den acceso a la IA de Meta no ya al contenido que los usuarios han subido a los servidores de Facebook, sino a las imágenes personales que guardan en sus dispositivos. Para no llamar demasiado la atención, la plataforma ha bautizado esta opción como procesamiento en la nube.

El aviso aparece cuando el usuario quiere publicar una Historia en Facebook. La app muestra entonces un mensaje emergente preguntando si el usuario quiere activar el procesamiento en la nube para ‘obtener ideas creativas hechas para ti del carrete de tu cámara’.

Responder afirmativamente permite a Facebook ‘seleccionar contenido de tu carrete de la cámara y subirlo a nuestra nube de forma regular’ para generar ‘ideas como collages, resúmenes, cambios de estilo mediante IA o temas como cumpleaños o graduaciones’.

Facebook te pide permiso para usar el procesamiento en la nube. Techcrunch.

Al activar esta función, continúa el mensaje, los usuarios aceptan los términos de Meta AI en Norteamérica, que permiten que su IA analice ‘contenido y rasgos faciales’ de esas fotos no publicadas, así como la fecha en que fueron tomadas y la presencia de otras personas u objetos en ellas. Además, los usuarios otorgan a Meta el derecho a ‘conservar y utilizar’ esa información personal.

Meta intenta disipar las dudas que sobre este uso de sus imágenes personales puedan tener los usuarios indicando que ‘no serán usadas para la segmentación de anuncios’ y, también, que serán revisadas ‘por motivos de seguridad e integridad’.

María Cubeta, portavoz de Meta, ha señalado al medio TechCrunch que la función es una prueba y que ‘estamos explorando formas de facilitar el uso compartido de contenido en Facebook mediante sugerencias de contenido listo para compartir y seleccionado a partir del carrete de la cámara de la persona’. También que ‘estas sugerencias son solo opcionales y solo se muestran al usuario, salvo que decida compartirlas, y se pueden desactivar en cualquier momento’ y, matiza, ‘el contenido del carrete puede usarse para mejorar estas sugerencias, pero no se utiliza para mejorar los modelos de IA en esta prueba’. Ya veremos cuando deje de ser una prueba.

A preguntas de The Verge sobre este uso de las imágenes privadas de los usuarios, Meta se reafirma en que actualmente (de nuevo, el matiz) no está entrenando sus modelos de IA con esas fotos, pero no respondió a si podría hacerlo en el futuro o qué derechos tendrá sobre las imágenes del carrete de la cámara.

Esta opción puede desactivarse desde los ajustes de Facebook, en Preferencias. En el apartado Sugerencias de uso compartido del carrete, hay que tocar el deslizador correspondiente al procesamiento en la nube para dejar sin efecto el permiso que se haya otorgado anteriormente.

¿Lo veremos en Europa? Es poco probable, dado que las leyes son más restrictivas con lo que pueden hacer las tecnológicas con los datos de los usuarios. Pero deja claro que a los riesgos de la inteligencia artificial hay que añadir el de cómo pone en riesgo la privacidad de los usuarios.