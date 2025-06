Aaron Sorkin dirigirá la secuela de la película de Facebook, 'La red social'

Aaron Sorkin escribirá y dirigirá una secuela de la película 'La red social' ('The Social Network'), sobre Facebook, para Sony Pictures, de acuerdo con el medio especializado Deadline.

Esta segunda parte estará basada en la investigación de 2021 del 'Wall Street Journal' titulada 'The Facebook Files' ('Los archivos de Facebook') y compuesta por una serie de artículos escritos por Jeff Horowitz que expusieron el funcionamiento interno de la empresa tras la filtración de documentos internos.

La publicación estadounidense también destacó que la película será una continuación de la original, protagonizada por Jesse Eisenberg, que exploró los orígenes de la red social creada por Mark Zuckerberg.

La segunda parte ya está en desarrollo bajo la producción de Todd Black, Peter Rice, Sorkin y Stuart Besser y aún no se ha confirmado si Eisenberg volverá a interpretar al programador y empresario estadounidense.

Éxito de crítica y público

'The Social Network' fue un éxito tanto de taquilla como de crítica. Dirigida por David Fincher, la película recaudó 226 millones de dólares a nivel mundial y recibió ocho nominaciones al Óscar, incluida la de mejor película, de los cuales ganó tres.

Sorkin escribió el guion de la primera entrega y ahora dirigirá la cinta después de haber dirigido 'Molly's Game', 'The Trial of the Chicago 7' o 'Being the Ricardos'.

'The Facebook Files' desveló que Meta, antes Facebook, conocía los efectos perjudiciales de sus plataformas, especialmente de Facebook e Instagram, pero que no actuó para mitigarlos adecuadamente.