Samsung, preparada para revolucionar su catálogo de smartphones: llegan los Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge y Galaxy S26 Ultra

Samsung se prepara para un cambio de paradigma. Tras el lanzamiento de sus últimos plegables, todos los ojos de la industria están puestos en la que será su gran apuesta para principios de 2026: la serie Galaxy S26. Y aunque todavía faltan meses para su presentación, una nueva filtración, supuestamente proveniente de una fuente interna de la propia Samsung, sugiere que la compañía está planeando una auténtica revolución en su catálogo de smartphones de referencia.

Durante años, la fórmula ha sido clara y consistente: un modelo estándar, una versión "Plus" con una pantalla más grande, y un modelo "Ultra" que representaba la cúspide de la tecnología. Ahora, una exclusiva de _Android Authority_, que ha tenido acceso a una versión interna del software One UI 8, ha destapado evidencias que apuntan a un cambio radical en esta estrategia, con la desaparición no solo del modelo Plus, sino también del modelo estándar tal y como lo conocemos.

Adiós al Galaxy S estándar, hola al "Pro" y al "Edge"

La evidencia encontrada en el firmware de One UI 8 es contundente. Mientras que las series anteriores utilizaban códigos internos como "Eureka" (E1, E2, E3) para el Galaxy S24 o "Paradigm" (PA1, PA2, PA3) para el S25, la nueva serie S26 aparece bajo tres nuevos códigos: M1, M2 y M3. Y aquí es donde salta la sorpresa.

Según los datos del firmware, estos códigos se corresponden con los siguientes nombres comerciales:

M1: Galaxy S26 Pro

M2: Galaxy S26 Edge

M3: Galaxy S26 Ultra

Lo más revelador de esta filtración es la nomenclatura asociada al código "M1". Históricamente, el número "1" en los códigos internos de Samsung siempre se ha correspondido con el modelo base de la serie. Sin embargo, en esta nueva generación, el modelo de entrada pasaría a llamarse "Pro". Esto significa que, si la filtración se confirma, no existiría un Galaxy S26 "estándar" o "vainilla" por primera vez en muchos años.

Además, el código "M2" confirma los rumores que llevaban meses circulando: la desaparición definitiva del modelo "Plus", que sería reemplazado por un nuevo Galaxy S26 "Edge".

¿Qué significa este cambio de estrategia para Samsung (y para tu bolsillo)?

Esta reorganización no es un simple cambio de nombres; es una declaración de intenciones que podría tener consecuencias importantes.

En primer lugar, cambiar el nombre del modelo base a "Pro" sugiere un reposicionamiento de toda la gama hacia un enfoque más premium. La etiqueta "Pro" implica, por lo general, mejores especificaciones y, muy probablemente, un aumento de precio en el escalón de entrada de la serie Galaxy S. Podría ser la respuesta de Samsung a la presión de la competencia, eliminando un modelo base que en los últimos años se sentía quizás demasiado recortado en comparación con sus hermanos mayores.

En segundo lugar, el regreso del apellido "Edge" sugiere que la acogida por parte del público del primer smartphone ultrafino de Samsung ha sido mejor de lo esperado, y la compañía tiene previsto renovar esta serie con un nuevo modelo.

Aunque la fuente asegura que esta información proviene directamente de una fuente fiable dentro del software de Samsung, es importante recordar que los planes de la compañía pueden cambiar de aquí al lanzamiento oficial. Sin embargo, la evidencia es sólida y se alinea con rumores anteriores, apuntando a que el año que viene, cuando Samsung desvele su nueva artillería, nos encontraremos con la familia Galaxy S más diferente y revolucionaria de la última década.