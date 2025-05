Ya son tres las plataformas de streaming en las que podemos ver 'Yellowstone' en España

Me dicen hace tan solo unos años que me iban a enganchar tantísimo a una serie sobre rancheros en Montana y no me lo creo, pero sí, hay algo casi mágico en todo lo que rodea a Yellowstone, la serie del guionista, productor y director estadounidense Taylor Sheridan que no deja de lanzar un éxito tras otro últimamente, pese a que Landman no haya sido del agrado de muchos, entre los que me incluyo.

Otra cosa es la serie protagonizada por un Kevin Costner que sigue sin mostrarnos al gran público el segundo capítulo de su epopeya western Horizon: An American Saga, pero que como patriarca de la familia Dutton lo bordó, como pudimos comprobar primero en SkyShowtime, donde se encuentran alojadas sus cinco temporadas, y más tarde en Netflix, que solo cuenta con cuatro de ellas.

El rancho suma una plataforma más

Si ya entonces nos pareció sorprendente que Netflix comenzara a emitir casi al completo (ese "casi" es la clave) Yellowstone, no es menos sorprendente que ahora hayamos sumado otra plataforma de streaming a esta circunstancia, pues Prime Video también tiene ya tal honor.

Eso sí, solo tres temporadas, pues tanto para visualizar la cuarta como las dos partes de la quinta nos invita a suscribirnos a SkyShowtime o a aprovechar la prueba gratuita de siete días, y es que la plataforma de Amazon tiene entre sus opciones la posibilidad de sumar este otro servicio de streaming a nuestra oferta por 7,99 euros más al mes.

Demasiados frentes abiertos

Yellowstone sigue el día a día de la familia Dutton, propietaria del rancho más grande de Montana, mientras se enfrentan a conflictos territoriales, políticos y familiares. A través del liderazgo de John Dutton (Kevin Costner), la serie muestra la lucha por mantener el legado familiar frente a promotores inmobiliarios, reservas indígenas y poderes estatales, todo con una intensa carga dramática y visual en un entorno salvaje e imponente.