'The Home', del director de 'La purga', ya tiene su primer y terrorífico tráiler

No negaré que vi la primera de La purga sin esperar demasiado de ella, ya que tengo un problema con las cintas de terror, que es que sigo viéndolas a sabiendas de que no hay ninguna realmente buena, pero tienen un no sé qué que qué sé yo.

Y quizás fue por algún tipo de morbo instintivo y primigenio, pero el caso es que, sin ser nada del otro mundo, la cinta dirigida por James DeMonaco me gustó, o me entretuvo. Su planteamiento era sumamente original, una purga anual en la que, una noche al año, se podía cometer cualquier tipo de crimen, y parece que no fui el único en pensarlo pues se convirtió en una saga.

No subas al piso 4

Ahora DeMonaco cambia ligeramente de registro, aunque no del todo, y se adentra en un nuevo proyecto de terror titulado The Home, que ya ha mostrado su primer tráiler oficial y tiene previsto su estreno en cines este próximo 25 de julio, aunque sea en territorio Americano.

La cinta está protagonizada por Pete Davidson, quien interpreta a Max, un joven con antecedentes problemáticos que es sentenciado a realizar trabajos comunitarios en una residencia de ancianos. Lo que al principio parece un entorno tranquilo y rutinario pronto se convierte en una auténtica pesadilla cuando descubre que el cuarto piso del edificio está completamente fuera de todo lo que pudiera imaginar y reservado para residentes que requieren "cuidados especiales".

Teror del de antes

James DeMonaco ha asegurado que con The Home quería recuperar "la inquietante atmósfera del terror delos años 70, donde la tensión hierve lentamente hasta explotar en un clímax sangriento". En sus palabras, se trata de una película "diseñada para dejar al público jadeando, aterrorizado y animando".

El guion está firmado por el propio DeMonaco junto a Adam Cantor, y cuenta con la producción de Bill Block y Sébastien K. Lemercier. El reparto lo completan John Glover, Bruce Altman y varios actores veteranos que interpretan a los inquietantes residentes del geriátrico.