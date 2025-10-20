Si últimamente escribes mal en tu iPhone, tranquilo: no eres tú, es un bug de iOS

¿Alguna vez te has desesperado mientras escribías algo con tu iPhone? No te preocupes, no es culpa tuya. Recientemente se ha publicado un vídeo en X que muestra un error que lleva bastante tiempo en iOS: el sistema pone una letra diferente a la que has elegido de forma aleatoria.

En el vídeo se puede ver claramente como el usuario pulsa la tecla de una letra, pero se escribe una distinta, en concreto, una que esté cerca de la misma. Aunque se indica que esta es una problemática reciente, muchos usuarios, entre los que me incluyo, lo llevamos sufriendo desde hace varías versiones, por lo que no es problema de los nuevos iPhone o de iOS 26.

Uno de los bugs más molestos de iOS que parece no tener solución

El vídeo se publicó ayer y desde entonces lleva más de un millón de visualizaciones y cuenta con más de diez mil me gustas. Esta repercusión no hace más que mostrar que son muchos los usuarios que llevan tiempo sufriendo y sufren este error por el que el sistema no escribe de forma correcta las letras que el usuario teclea.

Y aunque parezca un fallo menor, puede llegar a ser desesperante. Escribir mensajes, notas o incluso contraseñas se convierte en una tarea frustrante cuando el teclado decide no responder con precisión. La experiencia de uso, tan cuidada en los dispositivos de Apple, se ve empañada por un error que afecta a una de las funciones más básicas: escribir.

Apple no se ha pronunciado de forma oficial sobre este bug, pero todo apunta a que podría corregirse en una próxima actualización menor de iOS. No sería la primera vez que un fallo de este tipo se soluciona mediante una versión intermedia, aunque sorprende que haya tardado tanto en reconocerse públicamente.

Mientras tanto, los usuarios no pueden hacer mucho más que tener paciencia. Algunos aseguran que desactivar las sugerencias automáticas, el teclado deslizante o reiniciar el dispositivo mejora temporalmente la situación, pero no existe una solución definitiva. El problema parece estar relacionado con el propio sistema de detección táctil o la interpretación del teclado virtual.

Ojalá Apple lo solucione en alguna pronta actualización como iOS 26.1, porque un error así no solo afecta a la escritura, sino también a la confianza del usuario. iOS siempre ha sido sinónimo de estabilidad y precisión, y un fallo tan visible rompe con esa reputación. Los millones de visualizaciones del vídeo son prueba de que no es un caso aislado.