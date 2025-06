Uno de los móviles más baratos de Samsung se actualiza a One UI 7 con Android 15

Samsung continua desplegando la actualización a One UI 7, la última versión estable de su capa de personalización basada en Android 15, en los mejores terminales de gama media de su catálogo en varias regiones del mundo y una buena prueba de ello es que, después de actualizar los Galaxy A34 5G del continente europeo, ahora les toca el turno a los Samsung Galaxy A24 del país natal de la compañía de Suwon, Corea del Sur.

Los Samsung Galaxy A24 de Corea reciben la actualización a One UI 7

Como nos confirman desde el medio SamMobile, Samsung ha comenzado a liberar la actualización a One UI 7 con Android 15 en los Samsung Galaxy A24 de Corea del Sur y se espera que este nuevo software se expanda a los modelos del resto de regiones del mundo a lo largo de estas próximas semanas.

Esta nueva actualización del sistema está llegando a los Galaxy A24 de Corea con la versión de firmware A245NKSU6DYE6, tiene un tamaño de descarga de unos 3 GB y no incluye el último parche de seguridad de Android, el correspondiente al mes en curso, sino el de mayo de 2025.

Aun así, debes saber que este parche de seguridad corrige varias decenas de vulnerabilidades relacionadas con la seguridad y la privacidad, soluciona un buen número de fallos generales detectados en la interfaz de usuario, One UI, y mejora el rendimiento y la estabilidad de este Galaxy A con dos años de antigüedad.

Asimismo, esta actualización también trae a los Galaxy A24 de Corea todas las novedades de One UI 7, entre las cuales destacan una interfaz de usuario renovada con nuevos iconos de apps, nuevos widgets personalizables y unas animaciones y transiciones mucho más fluidas, nuevas versiones de apps de Samsung como la de Cámara, Galería, Notas o Recordatorios y nuevas funciones de Inteligencia Artificial (IA) integradas en Galaxy AI.

Te recordamos que el Samsung Galaxy A24 llegó al mercado a mediados del 2023 con One UI 5.1 corriendo bajo Android 13, que se actualizó a Android 14 con One UI 6 a finales de ese mismo año y que es elegible para recibir 4 actualizaciones de sistema operativo, así que después de recibir la actualización a Android 15 con One UI 7, debería actualizarse a One UI 8 con Android 16 antes de que acabe el 2025 y a Android 17 con One UI 9 en la segunda mitad del 2026.

Una vez que la actualización a One UI 7 esté disponible en los Samsung Galaxy A24 de todo el mundo, podrás aplicarla en el tuyo simplemente entrando en el panel de Ajustes del mismo, accediendo al apartado Actualización de software y clicando en el botón Descargar e instalar.