Usa su Apple Vision Pro todos los días y esta es la única pega que le pone

Tras los recientes rumores sobre el posible retraso del modelo más económico y el lanzamiento de un Apple Vision Pro 2 con un nuevo procesador y una correa que mejoraría su ergonomía, se me ocurrió preguntar a un usuario que lo tiene y lo utiliza prácticamente a diario cuáles cree que son sus principales inconvenientes. Ya que, si yo tuviera que tomar decisiones en Apple, apostaría por lanzar antes el modelo económico para que más personas pudieran comprarlo.

Además de tener un precio prohibitivo para muchos bolsillos, más de un año después muchas personas siguen creyendo que el Apple Vision Pro son unas gafas, y no. ¿Sabéis la razón de que el Apple Vision Pro se escriba en masculino? Sea como sea, veamos cuál es la experiencia de un usuario que utiliza casi a diario su Apple Vision Pro.

¿Cuáles son los inconvenientes del Apple Vision Pro?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el Apple Vision Pro todavía no se ha lanzado en España, por lo que, para comprarlo, hay que viajar al Reino Unido o Francia. El hecho de que no esté a la venta en España también implica que no funciona con una cuenta de Apple española a la hora de descargar aplicaciones o suscribirse a servicios como Apple TV+ o Apple Music. Esto significa que tendrás que tener dos suscripciones o cambiar el ID de Apple.

La persona que me ha contado su experiencia con el dispositivo se dedica a lo mismo que yo y no lo utiliza para escribir, ya que para moverte por el texto, reescribir, seleccionar o desplazar fragmentos, no resulta lo más cómodo. Sin embargo, para otras tareas, como buscar información o utilizar aplicaciones de productividad como las de gestión de tareas y calendario, el dispositivo funciona muy bien. Todo lo que no implique escribir, pero esté relacionado con el trabajo, el Apple Vision Pro lo ejecuta a la perfección.

El entretenimiento es uno de los puntos fuertes del dispositivo: permite ver películas, vídeos en YouTube, leer feeds, investigar o visualizar fotografías. Por último, otro de los puntos destacables del Vision Pro es su función de dictado, que sustituye de forma eficaz la necesidad de escribir en el teclado virtual, donde hay que pulsar tecla por tecla.

Sin embargo, el mayor inconveniente del Apple Vision Pro es, probablemente, el que estás pensando: su peso. Apple ya trabaja en solucionarlo y estaría planeando lanzar una nueva correa mucho más ergonómica con la segunda generación del dispositivo, que llegaría a finales de este año.