Vas a querer comprar la nueva batería externa de Xiaomi: sirve como soporte y cuesta menos de 25 euros al cambio

Además de los smartphones, las tabletas, los relojes inteligentes y los auriculares inalámbricos, Xiaomi es un fabricante que destaca por contar con un amplio catálogo de baterías externas, tanto dentro de su marca principal como bajo la renombrada y renovada REDMI.

De hecho, poco a poco, Xiaomi está mejorando dicho porfolio con powerbanks compatibles con el estándar MagSafe de los iPhone de Apple y una buena prueba de ello es que después de traer a España, recientemente, la Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh, ahora acaba de lanzar en China una versión más avanzada de esta batería externa magnética de más capacidad que, además, hace las veces de soporte para tu móvil.

Xiaomi Magnetic Power Bank Stand 10000mAh, toda la información

Como nos confirman desde el medio especializado Mundo Xiaomi, el gigante chino acaba de presentar en su país natal la Xiaomi Magnetic Power Bank Stand 10000mAh, una batería externa magnética que tiene una capacidad de 10.000 mAh y que destaca por contar con una base plegable que te permite usarla como soporte del móvil colocándola en un ángulo de hasta 80 grados.

De esta forma podrás ver vídeos, hacer videollamadas o simplemente tener el teléfono a la vista mientras carga.

La nueva Xiaomi Magnetic Power Bank Stand 10000mAh también sirve como un práctico soporte para el móvil Xiaomi

En lo que respecta a su sistema de carga magnética, Xiaomi asegura que esta batería es compatible tanto con los iPhone con MagSafe como con otros terminales que tengan fundas compatibles con esta tecnología y explica que usa 17 imanes de grado N52H y que puede cargar hasta tres dispositivos a la vez: dos por cable con una velocidad de hasta 33 W y otro de manera inalámbrica a 15 W.

De hecho, según el gigante chino, esta batería externa es capaz de cargar al completo un Xiaomi 15 Pro o un iPhone 16 Pro dos veces seguidas sin necesidad de recargar la powerbank.

Pero eso no es todo, ya que la Xiaomi Magnetic Power Bank Stand 10000mAh dispone de un cable USB-C integrado en su propio chasis con un conector en forma de L para que no te moleste al usarla como soporte y monta una pequeña pantalla digital que te muestra el porcentaje de batería restante y el estado de la carga.

Asimismo, esta nueva batería externa de Xiaomi apuesta por un diseño ergonómico con bordes redondeados, es apta para llevar en un avión, ya que cumple con los requisitos de seguridad aérea y cuenta con hasta 9 capas de protección diferentes para evitar sorpresas, entre las cuales debmos destacar el control de temperatura, de cortocircuitos y de sobrevoltaje.

Xiaomi Magnetic Power Bank Stand 10000mAh, disponibilidad y precio

La nueva Xiaomi Magnetic Power Bank Stand 10000mAh ya está disponible para su compra en China a través de la plataforma de crowdfunding de la marca, Xiaomi Youpin.

La Xiaomi Magnetic Power Bank Stand 10000mAh puede cargar hasta 3 dispositivos a la vez Xiaomi

Se puede comprar en cuatro colores diferentes: gris oscuro, azul claro, marrón claro y lila y su precio oficial de salida al mercado es de 169 yuanes, poco más de 20 euros al cambio.

Esperamos, con ansia, que esta nueva batería externa de Xiaomi aterrice en el mercado global lo antes posible, pero, como es habitual, cuando lo haga lo hará a un precio algo más elevado.