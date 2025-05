Vídeo exclusivo del live action 'Cómo entrenar a tu dragón': la química entre Mason Thames y Nico Parker

Corría el año 2010 cuando, ya con la animación CGI bien asentada en lo que a largometrajes se refiere, llegaba a las salas de cine de todo el mundo Cómo entrenar a tu dragón, la película de DreamWorks, los también padres de una Shrek que ya ha anunciado su nueva entrega, que ahora vuelve a acaparar titulares.

Lo hace por lo cercano del estreno de su adaptación al formato de acción real, o live action, en el que actores de carne y hueso dan vida a los personajes que, hasta la fecha, solo habíamos visto formados por unos y ceros.

Clip exclusivo

Gerard Butler, quien ya prestara su voz a Estoico 'El vasto', es uno de ellos, y de hecho repite rol, siendo ahora Mason Thames, a quien hemos podido ver en The Black Phone junto a Ethan Hawke, y Nico Parker, la hija de Joel (Pedro Pascal) en The Last of Us, los que ocuparán los papeles de Hipo y Astrid Hofferson respectivamente.

Precisamente sobre la química que ha surgido entre estos dos jóvenes intérpretes, que ya se refieren a ellos mismos como hermanastros, como podéis comprobar a continuación, es de lo que va el clip que os ofrecemos hoy en exclusiva, antes de que Cómo entrenar a tu dragón en su versión más realista llegue a los cines el próximo 12 de junio.

De dragones y héroes imprevistos

En la Isla Mema, donde vikingos y dragones llevan generaciones enfrentados, Hipo, un joven ingenioso y poco valorado, desafía las normas al entablar amistad con Desdentao, un temido Furia Nocturna. Este inesperado vínculo revelará que los dragones no son los enemigos que todos creían.

En esta versión en acción real del clásico animado, dirigida por Dean DeBlois, responsable de la trilogía a ordenador, Hipo, junto a Astrid y el herrero Bocón, se enfrentan a una amenaza ancestral que pone en peligro ambos mundos. La amistad, el coraje y el deseo de cambiar el destino marcarán el camino hacia la paz y redefinirán lo que significa ser un líder.